Сучасні супутникові передавачі показують зовсім іншу картину: значна частина птахів скорочує цей шлях майже вдвічі, зупиняючись на зимівлю набагато раніше. Як пояснює орнітолог Віталій Грищенко, кінцева точка мандрівки залежить не від сліпого інстинкту, а від погодних умов, наявності корму та індивідуального характеру кожного окремого птаха.

Складна траєкторія та шалена швидкість

Лелеки ніколи не летять навпростець із півночі на південь. Пернаті із заходу України та Польщі огинають Карпати зі сходу, рухаючись уздовж гір до пониззя Дунаю через Румунію та Болгарію. Далі шлях пролягає через протоку Босфор, Туреччину по діагоналі, Близький Схід і Синай прямо до Єгипту, звідки вони прямують уздовж річища Нілу.

Завдяки GPS-міткам науковці фіксують вражаючі рекорди. До Єгипту птахи часто дістаються всього за 12 – 13 днів практично без довгих зупинок. А цього року лелека Макс зі Словаччини за 17 днів подолав 5800 кілометрів, пролітаючи в середньому по 341 кілометр на день. Його рекорд взагалі становив рекордні 487 кілометрів за одну добу!



Лелеки долають просто неймовірні відстані / Фото Pixabay

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Головний оазис – регіон Сахель

Першою та ключовою точкою відпочинку для наших птахів є Сахель – широка смуга напівпустель і саван на південь від Сахари (території Чаду, Судану, Нігеру). Птахи потрапляють сюди наприкінці сезону дощів: волога земля вкривається густою рослинністю, з'являється безліч комах і дрібних тварин. Тут лелеки зупиняються щонайменше на місяць, щоб відновити жирові запаси.

Якщо корму вдосталь, багато зграй взагалі відмовляються від подальшого небезпечного польоту й залишаються зимувати в цих краях.

Характер і вірність місцю

Якщо ж сезон виявився посушливим, а їжі бракує, лелеки рухаються далі на схід і південь континенту – до Кенії, Танзанії чи ПАР. Орнітологи називають це явище "поведінковим поліморфізмом": одні птахи від природи є авантюрними мандрівниками на наддалекі дистанції, а інші обирають стабільність і зупиняються ближче.

Деякі особини демонструють дивовижну точність навігації. Відомий випадок німецького лелеки Боба, який за даними кільцювання десять років поспіль повертався на зимівлю на одну й ту саму ферму в Зімбабве. Зворотна дорога додому розпочнеться вже в лютому, коли розрізнені зграї з усієї Африки знову зійдуться у велетенський потік над долиною Нілу, щоб навесні повернутися до рідних українських гнізд.