Не путайте с Устимом Кармалюком: кем был атаман Кармелюк из Глевахи и где его похоронили

Марко Шляховый – личность, которая соединила в себе военную службу, украинское повстанческое движение и борьбу за местное самоуправление. В годы Украинской революции он был не только командиром, но и администратором, а также автором воспоминаний о событиях, свидетелем которых стал.

Украинцы, возможно, знают его под псевдонимом Кармелюк, однако эта история не связана с известным подольским атаманом Устимом Кармалюком. Кто такой Марко Шляховый, против кого он воевал, как погиб и что известно о его последнем пристанище – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Кто такой Марко Шляховый

Марко Семенович Шляховый родился 25 апреля (7 мая) 1893 года в селе Глеваха Киевского уезда Киевской губернии.

В годы Первой мировой войны он служил в российской императорской армии. После начала революционных событий 1917 года вернулся в Украину и присоединился к украинскому военному движению.

В начале 1918 года Шляховый работал в государственных структурах Украинской Народной Республики. В марте того же года его назначили комиссаром Будаевской волости – административной территории вблизи современной Боярки.

Впоследствии Шляховой перешел к вооруженной борьбе против большевистской власти. Именно в этот период он начал использовать псевдоним Кармелюк.

Это имя отсылает к Устиму Кармалюку – предводителю крестьянского движения на Подолье в первой половине XIX века. В то же время Марко Шляховый и Устим Кармалюк были разными историческими личностями, жившими в разные эпохи.



Марко Шляховый с женой и сестрой / Фото из Википедии

Военная и административная деятельность

Деятельность Марко Шляхового пришлась на период, когда власть в Киевской области неоднократно менялась. В регионе действовали украинские, большевистские и другие воинские формирования, а местное население оказалось в условиях мобилизаций, реквизиций и вооруженного противостояния.

В качестве комиссара Будаевской волости Шляховый участвовал в местном управлении. В биографических и мемуарных материалах его деятельность описывается как противодействие мобилизации крестьян в чужие воинские формирования, принудительному изъятию продовольствия и распространению неукраинских денежных знаков.

Отдельные источники приводят его обращение к местным жителям, в котором он настаивал на использовании денежных знаков Украинской Народной Республики.

Впоследствии Шляховый возглавил повстанческие формирования, действовавшие против большевистской власти. Он:

командовал 2-й Киевской крестьянской повстанческой дивизией,

был связан с Днепровской повстанческой дивизией атамана Даниила Терпила, известного как атаман Зеленый,

а также работал в штабе 2-го партизанского отряда Михаила Павловского.

Осенью 1919 года Шляховый исполнял обязанности военного коменданта Козятина и его окрестностей. Это был важный железнодорожный город, контроль над которым имел значение для передвижения войск и снабжения.

После поражения Украинской революции Шляховый остался в Киевской области и продолжил действовать в повстанческом подполье.

В 1921 году Шляховый также был председателем Будаевской волостной Рады Украинской автокефальной православной церкви.



Образец подписи Марка Шляхового как руководителя Будаевского волревкома 1920 года / Фото из Википедии

"Записки повстанца"

Марко Шляховый был не только военным деятелем. Он также оставил воспоминания о событиях, участником которых был.

Его мемуары "Записки повстанца" являются одним из источников для изучения повстанческого движения в Киевской области. В них упоминаются атаманы Зеленый, Бурлака, Юрко Тютюнник, Гейченко и другие участники освободительной борьбы.

Ценность этих записей заключается в том, что они передают не только ход боевых событий, но и повседневный опыт повстанцев: организацию отрядов, отношения с местным населением, проблемы снабжения и отношение крестьян к различным властям.

В то же время мемуары нельзя воспринимать как полностью нейтральную летопись. Это личный взгляд участника событий, поэтому его свидетельства требуют сопоставления с архивными документами и другими историческими исследованиями.

Как погиб и где похоронен

Марко Шляховой погиб 14 августа 1921 года в Глевахе. Согласно биографическим материалам, его убили в доме старшего брата Никиты.

Обстоятельства смерти остаются спорными. Начальник секретной особой части Киевской ЧК Перцов в своих отчетах утверждал, что Шляхового убила "банда Слипченко". В то же время в более поздних биографических и краеведческих публикациях выдвигается версия о причастности к убийству чекистов.

Несмотря на определенную спорность, можно отметить, что Шляховый погиб во время борьбы большевистской власти с украинским повстанческим движением, а вот обстоятельства его убийства имеют несколько версий.

Марка Шляхового похоронили на кладбище в его родной Глевахе. Сегодня это поселок недалеко от Киева. Могила атамана сохранилась, а память о нем поддерживают местные краеведы и потомки.

В мероприятиях в его честь принимали участие, в частности, внук Николай и правнук Владимир Шляховые.



Марко Шляховый погиб в родном селе Глеваха / Фото из Википедии

Почему важно помнить о Марке Шляховом?

История Марка Шляхового показывает, что украинское освободительное движение начала ХХ века существовало не только в больших городах и штабах. К нему присоединялись жители сел и городков, которые участвовали в местном управлении, создавали воинские отряды и оказывали сопротивление большевистской власти.

Шляховый совмещал несколько ролей: был военным командиром, местным администратором, участником церковного движения и мемуаристом. Его биография важна как для истории восстания, так и для понимания того, как в Киевской области развивались украинские государственные и церковные инициативы.

Могила Марка Шляхового в Глевахе – это конкретное место, связанное с историей Украинской революции. Она напоминает, что борьба за украинскую государственность велась как в Киеве и за рубежом, так и в небольших населенных пунктах, где местные жители пытались самостоятельно определять будущее своего края.