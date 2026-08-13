Українці можуть знати його за псевдонімом Кармелюк, однак ця історія не пов'язана з відомим подільським отаманом Устимом Кармалюком. Хто такий Марко Шляховий, проти кого він воював, як загинув і що відомо про його останній спочинок – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

Хто такий Марко Шляховий

Марко Семенович Шляховий народився 25 квітня (7 травня) 1893 року в селі Глеваха Київського повіту Київської губернії.

У роки Першої світової війни він служив у російській імператорській армії. Після початку революційних подій 1917 року повернувся в Україну та долучився до українського військового руху.

На початку 1918 року Шляховий працював у державних структурах Української Народної Республіки. У березні того ж року його призначили комісаром Будаївської волості – адміністративної території поблизу сучасної Боярки.

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Згодом Шляховий перейшов до збройної боротьби проти більшовицької влади. Саме в цей період він почав використовувати псевдонім Кармелюк.

Це ім'я відсилає до Устима Кармалюка – ватажка селянського руху на Поділлі першої половини XIX століття. Водночас Марко Шляховий і Устим Кармалюк були різними історичними постатями, які жили в різні епохи.



Марко Шляховий з його дружиною та сестрою / Фото з Вікіпедії

Військова та адміністративна діяльність

Діяльність Марка Шляхового припала на період, коли влада на Київщині неодноразово змінювалася. У регіоні діяли українські, більшовицькі та інші військові формування, а місцеве населення опинилося в умовах мобілізацій, реквізицій і збройного протистояння.

Як комісар Будаївської волості, Шляховий брав участь у місцевому управлінні. У біографічних і мемуарних матеріалах його діяльність описують як протидію мобілізації селян до чужих військових формувань, примусовому вилученню продовольства та поширенню неукраїнських грошових знаків.

Окремі джерела наводять його звернення до місцевих жителів, у якому він наполягав на використанні грошових знаків Української Народної Республіки.

Надалі Шляховий очолив повстанські формування, які діяли проти більшовицької влади. Він:

командував 2-ю Київською селянською повстанською дивізією,

був пов'язаний із Дніпровською повстанською дивізією отамана Данила Терпила, відомого як отаман Зелений,

а також працював у штабі 2-го партизанського загону Михайла Павловського.

Восени 1919 року Шляховий виконував обов'язки військового коменданта Козятина та його околиць. Це було важливе залізничне місто, контроль над яким мав значення для пересування військ і постачання.

Після поразки Української революції Шляховий залишився на Київщині та продовжив діяти в повстанському підпіллі.

У 1921 році Шляховий також був головою Будаївської волосної церковної ради Української автокефальної православної церкви.



Зразок підпису Марка Шляхового як керівника Будаївського волревкому 1920 / Фото з Вікіпедії

"Записки повстанця"

Марко Шляховий був не лише військовим діячем. Він також залишив спогади про події, учасником яких був.

Його мемуари "Записки повстанця" є одним із джерел для вивчення повстанського руху на Київщині. У них згадуються отамани Зелений, Бурлака, Юрко Тютюнник, Гейченко та інші учасники визвольних змагань.

Цінність цих записів полягає в тому, що вони передають не тільки перебіг бойових подій, а й повсякденний досвід повстанців: організацію загонів, стосунки з місцевим населенням, проблеми постачання та ставлення селян до різних влад.

Водночас мемуари не можна сприймати як повністю нейтральний літопис. Це особистий погляд учасника подій, тому його свідчення потребують зіставлення з архівними документами та іншими історичними дослідженнями.

Як загинув і де похований

Марко Шляховий загинув 14 серпня 1921 року в Глевасі. За біографічними матеріалами, його вбили в будинку старшого брата Микити.

Обставини смерті залишаються дискусійними. Начальник секретної особливої частини Київської НК Пєрцов у своїх звітах стверджував, що Шляхового вбила "банда Сліпченка". Водночас у пізніших біографічних і краєзнавчих публікаціях висловлюється версія про причетність до вбивства чекістів.

Попри певну дискусійність, можна зазначити, що загинув Шляховий під час боротьби більшовицької влади з українським повстанським рухом, а от обставини його вбивства мають кілька версій.

Марка Шляхового поховали на кладовищі в його рідній Глевасі. Сьогодні це селище неподалік Києва. Могила отамана збереглася, а пам'ять про нього підтримують місцеві краєзнавці та нащадки.

У заходах на його честь брали участь, зокрема, онук Микола та правнук Володимир Шляхові.



Марко Шляховий загинув у рідному селі Глеваха / Фото з Вікіпедії

Чому важливо пам'ятати про Марка Шляхового?

Історія Марка Шляхового показує, що український визвольний рух початку ХХ століття існував не лише у великих містах і штабах. До нього долучалися мешканці сіл і містечок, які брали участь у місцевому управлінні, створювали військові загони та чинили опір більшовицькій владі.

Шляховий поєднував кілька ролей: був військовим командиром, місцевим адміністратором, учасником церковного руху та мемуаристом. Його біографія важлива як для історії повстанства, так і для розуміння того, як на Київщині розвивалися українські державницькі та церковні ініціативи.

Могила Марка Шляхового в Глевасі є конкретним місцем, пов'язаним з історією Української революції. Вона нагадує, що боротьба за українську державність відбувалася як у Києві та за кордоном, так і в невеликих населених пунктах, де місцеві жителі намагалися самостійно визначати майбутнє свого краю.