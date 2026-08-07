В 21 год он захватил Константинополь и владел 7 языками: кем был султан Мехмед II

Мехмед II Завоеватель (Фатих) вошел в мировую историю как правитель, уничтоживший тысячелетнюю Византийскую империю и заложивший прочный фундамент Османской империи. Однако за блестящими военными триумфами скрывалась история, полная предательств, дворцовых интриг, преждевременного взросления и уникального свободомыслия.

Мехмед II прошел нелегкий путь, однако оставил очень заметный след в истории. Он был уникальной личностью для своего времени – и зачастую это становилось ему помехой, рассказывает Britannica.

Тяжелое детство и испытания первой коронацией

Мехмед родился 30 марта 1432 года в Эдирне. Он был четвертым сыном султана Мурада II и рабыни из гарема по имени Хума Хатун. Согласно османской традиции, в 12 лет мальчика отправили управлять провинцией Маниса вместе с наставниками. В том же 1444 году его отец, измученный политикой, внезапно отрекся от престола в пользу юноши.

Вступление 12-летнего мальчика на престол все враги империи расценили как слабость. Папа Римский, Венгрия, Венеция и Византия мгновенно организовали мощный крестовый поход. В самом же Эдирне вспыхнули беспорядки, а при дворе разгорелась борьба между большим визирем Чандарли Халилем и наставниками Мехмеда – Заганосом и Шихабеддином.

Дворец в Эдирне / Фото History Page

Кризис предотвратил Мурад II. По просьбе двора он временно вернулся из отставки, возглавил армию и разгромил крестоносцев под Варной в ноябре 1444 года. Однако уже в 1446 году визирь Чандарлы подстрекал янычар к восстанию против молодого Мехмеда, и Мурад II окончательно вернул себе трон.

Оскверненного и отстраненного Мехмеда вновь отправили в Манису, где он годами ждал своего шанса, продолжая считать себя единственным законным султаном.

Второе восшествие на престол и падение Константинополя

18 февраля 1451 года Мурад II скончался, и 19-летний Мехмед во второй раз взошел на престол. Европа ошибочно считала его неопытным и слабым правителем. Однако новый султан сразу же усмирил бунтующих янычар и приступил к масштабной подготовке к главной цели своей жизни – завоеванию Константинополя.

В течение 1452 года Мехмед подписал временные мирные соглашения с Венгрией и Венецией, чтобы нейтрализовать их, построил мощную крепость Румели-Хисари для контроля над Босфором и нанял венгерского мастера Урбана, который отлил для него гигантские сверхмощные пушки. Во время изнурительной осады (6 апреля – 29 мая 1453 года) визирь Чандарлы призвал снять осаду, опасаясь мести Европы, тогда как визирь Заганос настаивал на решающем штурме.

Мехмед поддержал Заганоса и лично возглавил атаки на проломы в стенах. Константинополь пал. На следующий день за измену был арестован и казнен визирь Чандарлы, а город по приказу султана начали немедленно превращать в новую столицу.

Мехмед II входит в Константинополь / Фото History Page

Мехмед вошел в Софийский собор, превратил его в мечеть и учредил фонды для его содержания.

Возрождение Стамбула и рождение империи

Получив титул Кайзер-и-Рум (Римский Цезарь) и "Властелин двух земель и двух морей", Мехмед считал себя наследником античных императоров. Чтобы превратить пришедший в упадок Константинополь в величественный Стамбул, он принял решительные меры. Сначала он поощрил возвращение греческих и генуэзских купцов, вернув им имущество. Затем он принудительно переселил тысячи ремесленников и семей (мусульман, христиан, иудеев) из Анатолии и с Балкан, а после этого восстановил Греческий православный патриархат и создал резиденции для армянского патриарха и большого раввина.

Благодаря этой политике уже через 50 лет Стамбул стал крупнейшим городом Европы. За четверть века Мехмед расширил границы государства от Валахии, Молдавии и Крыма до Анатолии (где в 1473 году разгромил Узун Хасана при Башкеnte). В 1480 году османы даже высадились в итальянском городе Отранто, готовя масштабное вторжение на Апеннинский полуостров. Однако 3 мая 1481 года во время очередного похода 49-летний султан внезапно скончался – предположительно, в результате отравления.

Реформы и ренессансное мировоззрение

Мехмед II вошел в историю не только как завоеватель, но и как самый образованный и радикальный реформатор своего времени. Он впервые кодифицировал гражданское и уголовное право Османской империи, сформировав классический образ абсолютистской власти падишаха.

Султан собирал при дворе греческих ученых и итальянских гуманистов, свободно владел несколькими языками, собрал величественную библиотеку латинских и греческих рукописей. По его приглашению венецианский мастер Джентиле Беллини прибыл в Стамбул, чтобы написать знаменитый портрет султана.

При своей мечети он основал восемь колледжей, которые на века стали центром исламских наук, а сам султан сочинял изысканные стихи. Несмотря на жесткие реформы и конфликты с религиозными кругами в конце жизни, Мехмед II оставил после себя не просто государство, а настоящую мировую сверхдержаву, соединившую наследие Востока и Запада.