Мехмед II пройшов важкий шлях, однак залишив дуже помітний слід в історії. Він був унікальним для свого часу – і часто це ставало йому на заваді, розповідає Britannica.

Важке дитинство та випробування першим коронуванням

Мехмед народився 30 березня 1432 року в Едірне. Він був четвертим сином султана Мурада II та рабині з гарему на ім’я Хума Хатун. За османською традицією, у 12 років хлопчика відправили керувати провінцією Маніса разом із наставниками. Того ж 1444 року його батько, виснажений політикою, раптово зрікся престолу на користь юнака.

Сходження 12-річного хлопчика на трон розцінили як слабкість усі вороги імперії. Папа Римський, Угорщина, Венеція та Візантія миттєво організували потужний хрестовий похід. В самому ж Едірне спалахнули заколоти, а при дворі розгорілася боротьба між великим візиром Чандарли Халілем та наставниками Мехмеда – Заганосом і Шихабеддіном.

Палац в Едірне / Фото History Page

Кризу відвернув Мурад II. На прохання двору він тимчасово повернувся з відставки, очолив армію та розгромив хрестоносців під Варною в листопаді 1444 року. Проте вже у 1446 році візир Чандарли підбурив повстання яничар проти молодого Мехмеда, і Мурад II остаточно повернув собі трон.

Оскверненого й усунутого Мехмеда знову відправили до Маніси, де він роками чекав на свій шанс, продовжуючи вважати себе єдиним законним султаном.

Друге сходження та падіння Константинополя

18 лютого 1451 року Мурад II помер, і 19-річний Мехмед вдруге зійшов на престол. Європа помилково вважала його недосвідченим і слабким правителем. Проте новий султан одразу приборкав бунтуючих яничар і розпочав масштабну підготовку до головної мети свого життя – здобуття Константинополя.

Упродовж 1452 року Мехмед підписав тимчасові мирні угоди з Угорщиною та Венецією, щоб нейтралізувати їх, збудував потужну фортецю Румелі Хісари для контролю Босфору та найняв угорського майстра Урбана, який відлив для нього велетенські надпотужні гармати. Під час виснажливої облоги (6 квітня – 29 травня 1453 року) візир Чандарли закликав зняти облогу, побоюючись помсти Європи, тоді як візир Заганос наполягав на вирішальному штурмі.

Мехмед підтримав Заганоса й особисто очолив атаки на проломи в стінах. Константинополь упав. Наступного дня за зраду був заарештований і страчений візир Чандарли, а місто за наказом султана почали негайно перетворювати на нову столицю.

Мехмед ІІ входить у Константинополь / Фото History Page

Мехмед увійшов до Софійського собору, перетворив його на мечеть та заснував фонди для його утримання.

Відродження Стамбула та народження імперії

Отримавши титул Кайсер-і Рум (Римський Цезар) та "Володар двох земель і двох морів", Мехмед бачив себе спадкоємцем античних імператорів. Щоб перетворити занепалий Константинополь на величний Стамбул, він ужив рішучих заходів. Спочатку він заохотив повернення грецьких і генуезьких купців, повернувши їм майно. Потім примусово переселив тисячі ремісників і родин (мусульман, християн, іудеїв) з Анатолії та Балкан, а потім відновив Грецький православний патріархат і створив резиденції для вірменського патріарха та великого рабина.

Завдяки цій політиці вже за 50 років Стамбул став найбільшим містом Європи. За чверть століття Мехмед розширив кордони держави від Валахії, Молдавії та Криму до Анатолії (де у 1473 році розгромив Узун Хасана при Башкенті). У 1480 році османи навіть висадилися в італійському місті Отранто, готуючи масштабне вторгнення на Апеннінський півострів. Проте 3 травня 1481 року під час чергового походу 49-річний султан раптово помер – імовірно, через отруєння.

Реформи та ренесансний світогляд

Мехмед II увійшов у історію не лише як завойовник, а й як найосвіченіший та найрадикальніший реформатор свого часу. Він уперше кодифікував цивільне та кримінальне право Османської імперії, сформувавши класичний образ абсолютистської влади падишаха.

Султан збирав при дворі грецьких учених та італійських гуманістів, вільно володів кількома мовами, зібрав величну бібліотеку латинських та грецьких рукописів. На його запрошення венеціанський майстер Джентіле Белліні прибув до Стамбула, щоб написати знаменитий портрет султана.

При своїй мечеті він заснував вісім коледжів, які на століття стали центром ісламських наук, а сам султан писав вишукані поетичні вірші. Незважаючи на жорсткі реформи та конфлікти із релігійними колами наприкінці життя, Мехмед II залишив після себе не просто державу, а справжню світову супердержаву, яка поєднала спадщину Сходу та Заходу.