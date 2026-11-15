"Мусорный континент" размером с три Франции плавает в океане: что на самом деле скрывается под водой

Между Гавайями и Калифорнией океанические течения собрали столько пластиковых отходов, что зону их скопления сравнивают с тремя континентальными Франциями. Это Большое тихоокеанское мусорное пятно, площадь которого исследователи оценили примерно в 1,6 миллиона квадратных километров.

Его называют "мусорным континентом", хотя у него нет ни берегов, ни твердой поверхности. Более того, в некоторых местах можно проплыть и почти не увидеть мусора: значительную часть загрязнения составляют мелкие пластиковые обломки, разбросанные по воде.

Как посреди океана образовался "мусорный континент"?

Пластиковые отходы попадают в систему течений, которые переносят их на большие расстояния и постепенно концентрируют в одной части океана, как объясняет Слодрен.

Плавучие предметы могут долгое время оставаться в этой зоне, а новый мусор продолжает поступать / Коллаж 24 Канала

Пятно не стоит на месте и не имеет постоянных очертаний. Ветры и течения меняют его положение, форму и распределение отходов. Поэтому оценка площади описывает огромную зону повышенной концентрации пластика, а не сплошную поверхность, покрытую бутылками и пакетами.

В исследовании, опубликованном в 2018 году, массу плавающего пластика в этой зоне оценили примерно в 79 тысяч тонн. По меньшей мере 46% этой массы приходилось на рыболовные сети. Таким образом, представление о пятне как о скоплении преимущественно бытовых бутылок и контейнеров отражает лишь часть картины.

Почему огромное мусорное пятно можно не заметить?

Между большими предметами плавают бесчисленные мелкие частицы. По количеству в исследованных образцах преобладал микропластик – обломки размером менее пяти миллиметров. В то же время основную массу загрязнения составляли более крупные предметы: сети, веревки и другие пластиковые отходы.

Под воздействием солнца и волн пластик постепенно распадается на все более мелкие кусочки. Это не означает, что он исчезает: обломки остаются в воде, перемешиваются и становятся сложнее для сбора. Поэтому пятно не обязательно выглядит как густой мутный "суп" на всей своей площади.

Даже незаметные издалека отходы опасны для морских животных. Рыбы и птицы могут проглатывать пластиковые частицы, ошибочно принимая их за пищу. Потерянные сети продолжают ловить животных без участия рыбаков: в них запутываются морские обитатели. Убрать такую загрязненность сложнее, чем собрать мусор с поверхности водоема. Большие предметы можно вылавливать, однако мелкие частицы рассеяны на огромной территории и постоянно перемешиваются волнами. Именно эта подвижность и раздробленность делают очистку загрязненного участка столь сложной задачей.