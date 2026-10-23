В США – медвежий армагеддон: почему тысячи хищников массово штурмуют дома и магазины

Житель городка Гранби в Колорадо Мэтт Эррико услышал подозрительный шорох в собственном доме. Выйдя в коридор, кровельщик остолбенел: рядом стояли двое диких медвежат величиной с золотистого ретривера.

После громкого крика хозяина незваные гости выбежали через открытую входную дверь. Подобные сцены на западе США перестали быть единичными курьезами. Черных медведей снимают на камеры видеонаблюдения во время набегов на местные вейп-магазины, на деревьях возле ярмарок в Денвере и прямо возле школ в Санта-Фе, сообщает Reuters.

Почему лесные хищники идут к людям

Главной причиной массового переселения стала рекордная засуха. Аномально бесснежная зима выжгла лесные травы, дикие ягоды и орехи, которые обычно составляют около 90% летнего рациона черного медведя. Не найдя привычной пищи перед зимней спячкой, хищники с идеальным обонянием потянулись к человеческим поселениям. Запах остатков фастфуда, открытого мусора и корма для собак привлекает их сильнее, чем лесные заросли.

Медведи вынуждены искать пищу рядом с людьми / Фото Pixabay

Ситуацию усугубляет и активная застройка горных районов: города разрастаются именно там, где животные исторически собирали урожай.

Масштаб проблемы

Только в одном штате Колорадо количество зафиксированных встреч с медведями превысило отметку в 7 тысяч случаев за сезон. В соседних Нью-Мексико и Юте из-за прямой угрозы жизни людей и домашнего скота службы вынуждены массово отлавливать и усыплять животных, что уже привело к печальным рекордам по эвтаназии.

Эксперты по поведению диких животных предупреждают: когда черный медведь весом до двухсот килограммов привыкает искать пищу на человеческих кухнях, он перестает бояться людей. Если засушливые условия станут нормой, животные рискуют полностью изменить свои природные привычки и даже отказаться от зимней спячки, превратив окрестности городов в постоянный источник опасности.