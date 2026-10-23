Після гучного крику господаря непрохані гості чкурнули крізь відчинені вхідні двері. Схожі сцени на заході США перестали бути поодинокими курйозами. Чорних ведмедів знімають на камери відеоспостереження під час рейдів до місцевих вейп-шопів, на деревах біля ярмарків у Денвері та прямо біля шкіл у Санта-Фе, розповідає Reuters.

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Чому лісові хижаки йдуть до людей

Головною причиною масового переселення стала рекордна посуха. Аномально безсніжна зима випалила лісові трави, дикі ягоди та горіхи, які зазвичай формують близько 90% літнього раціону чорного ведмедя. Не знайшовши звичної поживи перед сплячкою, хижаки з ідеальним нюхом потягнулися до людських поселень. Запах залишків фастфуду, відкритого сміття та корму для собак приваблює їх сильніше за лісові хащі.

Ведмеді змушені шукати їжу біля людей / Фото Pixabay

Ситуацію підігріває й активна забудова гірських районів: міста розростаються саме там, де звірі історично збирали врожай.

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Масштаб проблеми

Лише в одному штаті Колорадо кількість зафіксованих зустрічей із ведмедями перетнула позначку в 7 тисяч випадків за сезон. У сусідніх Нью-Мексико та Юті через пряму загрозу життю людей і домашньої худоби служби змушені масово відловлювати та присипляти тварин, що вже призвело до сумних рекордів з евтаназії.

Експерти з поведінки диких тварин застерігають: коли чорний ведмідь вагою до двохсот кілограмів звикає шукати їжу на людських кухнях, він перестає боятись людей. Якщо посушливі умови стануть нормою, звірі ризикують повністю змінити природні звички та навіть відмовитися від зимової сплячки, перетворивши околиці міст на постійне джерело небезпеки.