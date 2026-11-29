У саймири есть необычная привычка: они мочатся на ладони, а затем втирают мочу в ступни и другие части тела. Исследователи связывают такое поведение с охлаждением и передачей запаховых сигналов.

Небольшие обезьяны обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Их легко узнать по светлой "маске" вокруг глаз и темному участку возле рта. Длина тела составляет примерно 25 – 35 сантиметров, а хвост, как правило, еще длиннее.

Зачем саймири натирают тело мочой?

Саймири наносят мочу на конечности и тело по нескольким возможным причинам, в частности для охлаждения, объясняет Discover Wild Life. Потоотделение у этих обезьян ограничено ладонями и подошвами, поэтому его недостаточно для эффективного охлаждения всего тела.

Смачивание мочой может помогать отводить тепло: испаряясь с поверхности, жидкость охлаждает ее. Такое объяснение подтверждается наблюдениями за боливийскими саймирами. Исследователи заметили, что обезьяны чаще натирались мочой при более высокой температуре и более низкой влажности – условиях, при которых испарение происходит легче.

Удивительные животные / Фото wikimedia

Охлаждение считается одной из возможных функций этого поведения. Запах также может передавать информацию другим обезьянам. В полевом исследовании центральноамериканских саймири ученые предположили, что такое поведение помогает сообщать о готовности к размножению.

Необычная привычка может одновременно иметь физиологическое и социальное значение. Длинный хвост тоже выполняет конкретную задачу. Саймири используют его для равновесия при передвижении по ветвям. Обхватывать им опору и висеть, как некоторые другие американские обезьяны, они не могут.

Какая из этих обезьян побывала в космосе?

Одна из самых известных саймири – самка по имени Бейкер. 28 мая 1959 года ее отправили в космос на американской ракете "Юпитер" вместе с макакой-резусом Эйблом. Это был короткий суборбитальный полет: капсула поднялась примерно на 480 километров и вернулась на Землю, не совершив оборота вокруг планеты.

Обе обезьяны были спасены живыми. Эксперимент должен был помочь выяснить, как живые существа переносят космический полет, прежде чем туда отправятся люди. Бейкер пережила это путешествие на много лет: она умерла в 1984 году в возрасте примерно 27 лет.