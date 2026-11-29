Невеликі мавпи мешкають у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Їх легко впізнати за світлою "маскою" навколо очей і темною ділянкою біля рота. Довжина тіла становить приблизно 25 – 35 сантиметрів, а хвіст зазвичай ще довший.

Adv

Навіщо саймірі натирають тіло сечею?

Саймірі наносять сечу на кінцівки й тіло з кількох можливих причин, зокрема для охолодження, пояснює discover wild life. Потовиділення в цих мавп обмежене долонями та підошвами, тому його недостатньо для ефективного охолодження всього тіла.

Змочування сечею може допомагати віддавати тепло: випаровуючись із поверхні, рідина охолоджує її. Таке пояснення підтримують спостереження за болівійськими саймірі. Дослідники помітили, що мавпи частіше натиралися сечею за вищої температури й нижчої вологості – умов, за яких випаровування відбувається легше.

Дивовижні тварини / Фото wikimedia

Охолодження вважають однією з можливих функцій цієї поведінки. Запах також може передавати інформацію іншим мавпам. У польовому дослідженні центральноамериканських саймірі науковці припустили, що така поведінка допомагає повідомляти про готовність до розмноження.

Реклама

Незвична звичка може одночасно мати фізіологічне й соціальне значення. Довгий хвіст теж виконує конкретне завдання. Саймірі використовують його для рівноваги під час пересування гілками. Обхоплювати ним опору й висіти, як деякі інші американські мавпи, вони не можуть.

Яка із цих мавп побувала в космосі?

Одна з найвідоміших саймірі – самиця на ім’я Бейкер. 28 травня 1959 року її відправили в космос на американській ракеті Jupiter разом із макакою-резусом Ейбл. Це був короткий суборбітальний політ: капсула піднялася приблизно на 480 кілометрів і повернулася на Землю, не здійснюючи оберту навколо планети.

Обох мавп дістали живими. Експеримент мав допомогти з’ясувати, як живі істоти переносять космічний політ, перш ніж туди вирушать люди. Бейкер пережила цю подорож на багато років: вона померла у 1984 році у віці приблизно 27 років.