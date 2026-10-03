От тюремного срока до культа успеха: какую "позорную" деятельность времен СССР теперь уважают

Советская пропагандистская машина десятилетиями вбивала в сознание общества образ идеального строителя коммунизма. Это должен был быть скромный заводской рабочий, покорный инженер или колхозник, чья судьба от рождения до пенсии была расписана государственной плановой системой.

Любое проявление коммерческой хватки, желание заработать больше, чем предусмотрено тарифной сеткой, или стремление работать исключительно на себя вызывали не просто подозрение – их приравнивали к моральному падению. Что весь цивилизованный мир называл здоровой деловой хваткой, в Союзе клеймили унизительным словом "спекуляция".

Каким было наказание за предпринимательство?

Советский Уголовный кодекс безжалостно наказывал за коммерческую инициативу. За перепродажу редких импортных джинсов, виниловых пластинок, косметики, автозапчастей или обычной дефицитной колбасы можно было легко получить реальный тюремный срок с конфискацией имущества.

Официальная пресса изображала спекулянтов и частных торговцев "жадными паразитами" на теле трудового народа, а общество училось воспринимать финансовый успех как нечто грязное, нечестное и опасное. Государство панически боялось свободной конкуренции, ведь человек, умеющий зарабатывать деньги самостоятельно, перестает быть послушным винтиком тоталитарной машины.

СССР боялся свободной конкуренции / Фото Ukrainer

Предпринимательство как поп-культура

Сегодня эта парадигма перевернулась с ног на голову. Предпринимательство, стартап-культура и работа над собственным брендом стали главным маркером жизненного триумфа и символом внутренней независимости. Современные бизнесмены – это не теневые дельцы в подворотнях, а визионеры, инноваторы и движущие силы экономики, о собственном деле которых мечтают сотни тысяч людей.

Почему полвека назад ломали судьбы, отправляли в ссылку и подвергали публичному осуждению на "товарищеских" судах, сегодня дарит самое ценное – свободу создавать новое, распоряжаться собственным временем и не ждать подачек от государства. Иронично, что именно частная инициатива, которую так яростно преследовала советская власть, оказалась единственной жизнеспособной силой развития человечества.