Будь-який прояв комерційного хисту, бажання заробити більше за встановлену тарифну сітку чи прагнення працювати виключно на себе викликали не просто підозру – вони прирівнювалися до морального падіння. Те, що весь цивілізований світ називав здоровою діловою хваткою, у Союзі таврували принизливим словом "спекуляція".

Яким було покарання за підприємництво?

Радянський Кримінальний кодекс безжально карав за комерційну ініціативу. За перепродаж рідкісних імпортних джинсів, вінілових платівок, косметики, автозапчастин чи звичайної дефіцитної ковбаси можна було легко отримати реальний тюремний термін із конфіскацією майна.

Офіційна преса зображувала фарцувальників та приватних торговців "жадібними паразитами" на тілі трудового народу, а суспільство вчилося сприймати фінансовий успіх як щось брудне, нечесне та небезпечне. Держава панічно боялася вільної конкуренції, адже людина, яка вміє заробляти гроші самостійно, перестає бути слухняним гвинтиком тоталітарної машини.

СРСР боявся вільної конкуренції / Фото Ukrainer

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Підприємництво як поп-культура

Сьогодні ця парадигма перевернулася з ніг на голову. Підприємництво, стартап-культура та робота на власний бренд стали головним маркером життєвого тріумфу й символом внутрішньої незалежності. Сучасні бізнесмени – це не тіньові ділки в підворіттях, а візіонери, інноватори та драйвери економіки, про власну справу яких мріють сотні тисяч людей.

Те, за що пів століття тому ламали долі, відправляли в заслання та піддавали публічному осуду на товариських судах, нині дарує найцінніше – свободу створювати нове, керувати власним часом і не чекати подачок від держави. Іронічно, що саме приватна ініціатива, яку так люто випалювала радянська влада, виявилася єдиною життєздатною силою розвитку людства.