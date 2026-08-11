Эта акула сама светится в темноте: как она использует собственное свечение для охоты

В темных глубинах океана светиться – не самая лучшая идея. Если вокруг действует простое правило "съешь или будешь съеден", излишняя заметность может стоить жизни.

Для многих морских животных собственное свечение – это не слабость, а маскировка. Оно помогает скрыть темный силуэт на фоне слабого света, который еще пробивается сверху, пишет Science Alert. Теперь ученые предполагают, что одно из самых загадочных светящихся животных океана могло использовать свое сияние не только для того, чтобы прятаться.

Самое большое светящееся позвоночное животное в мире, акула кайтфин, вероятно, подсвечивает себе добычу, словно живой фонарь.

Зачем морским животным светиться в темноте?

В открытом океане биолюминесценция часто служит камуфляжем. Чем глубже погружаться в воду, тем меньше туда проникает солнечного света. Вода рассеивает и поглощает лучи, и со временем море становится почти полностью темным. В верхних слоях еще достаточно света. Но на глубине нескольких сотен метров все уже тускло и мутно.

Как выглядит такая акула: смотрите видео

Животные, обитающие в таких условиях, часто обладают очень чувствительным зрением. Для них добыча или хищник, плывущий выше, может выглядеть как темный силуэт на фоне слабого света сверху. Именно здесь и помогает контросвечение.

Животное подсвечивает нижнюю часть тела так, чтобы его силуэт сливался с окружающим светом. Оно как бы стирает собственную тень, обычно такой камуфляж должен быть очень точным. Недостаточно просто светиться? Свет должен по цвету и яркости напоминать естественное тусклое освещение, на фоне которого животное хочет скрыться.

Почему свечение акулы кайтфин заинтересовало ученых?

Акула кайтфин, или Dalatias licha, обитает в глубоких водах и не имеет известных естественных хищников. Именно это делает ее свечение особенно интересным. Если на животное почти никто не охотится, возникает вопрос: от кого именно ей так тщательно скрываться? Есть еще одна странная деталь. У многих животных, использующих контрасвечение, светится преимущественно нижняя часть тела. Но у акулы кайтфин биолюминесценция покрывает почти все тело, даже спинной плавник. Если речь идет только о камуфляже, зачем светиться плавнику, который не помогает скрыть силуэт снизу?

Чтобы это выяснить, команда во главе с морским биологом Жюльеном Клаесом из Католического университета Левена в Бельгии исследовала восемь живых акул. Их случайно выловили во время научного обследования Чатемского поднятия к востоку от Новой Зеландии.

Ученые задали три вопроса: насколько ярко светится акула, какого цвета ее свет и, самое главное, в каком направлении он распространяется. Измерения показали, что свечение на нижней части тела действительно хорошо подходит для контрастного освещения. Оно имеет сине-зеленый оттенок с пиком на длине волны 491 нанометр. Такой цвет близок к остаточному дневному свету на этих глубинах. Яркость также совпадала с уровнем света, ожидаемым на глубине примерно 480 – 540 метров, то есть именно в пределах среды обитания этой акулы.

Может ли акула использовать свет как фонарь?

Самое интересное началось тогда, когда исследователи проверили направление свечения. Если бы это был лишь классический камуфляж, свет должен был бы точно повторять направление слабого дневного света, проникающего сверху. Но у акулы кайтфин свет распространялся значительно шире и заметно светил в стороны. Особенно сильным этот эффект был в передней части тела: возле носа, челюсти и грудных плавников.

Ученые предполагают, что такое боковое свечение может работать как биологический прожектор. Оно способно подсвечивать морское дно по бокам от акулы и помогать ей замечать добычу в темной придонной среде. Это не так удивительно, как может показаться. Другие морские существа тоже используют биолюминесценцию для поиска пищи. Например, рыбы-фонарики и глубоководные хищники со светящимися органами могут освещать пространство, чтобы находить добычу.

В случае акулы кайтфин обе стратегии могут работать одновременно. Свет снизу помогает скрываться от животных, которые смотрят снизу вверх. А дополнительный боковой свет может освещать добычу поблизости. Это также помогает объяснить странную охотничью стратегию этой акулы. Акула-кайтфин считается самой медленной акулой из когда-либо зарегистрированных: она движется со скоростью всего около 13 сантиметров в секунду. При этом ее добычей могут быть быстрые и хорошо ориентирующиеся в пространстве животные, в частности фонарные акулы и головоногие моллюски. Для такого медлительного хищника скрытное подкрадывание представляется весьма логичной стратегией.