Не могли ровно ходить: в Канаде пьяным птицам, зимующим в Украине, устроили "вытрезвитель"

В канадском Уайтхорсе для омелюхов устроили своеобразный "вытрезвитель". Птицы наедались забродившими ягодами рябины, теряли координацию и попадали к специалистам, которые оставляли их в специально приспособленных клетках до восстановления.

Речь идет о омелюхе обыкновенном – вот тот вид, которого можно увидеть зимой в Украине. К нам прилетают птицы из северных районов Евразии, где они гнездятся в тайговых лесах.

Зачем канадским омелюхам понадобился "вытрезвитель"?

Осенью 2014 года нескольких омелюхов в Уайтхорсе, на канадской территории Юкон, доставили в местное отделение ветеринарной службы после того, как они съели ферментированные ягоды, сообщает National Geographic. Для таких пациентов подготовили переоборудованные клетки для хомяков, в которых птицы могли безопасно находиться под наблюдением.

Птички с интересным досугом / Фото Unsplash

Координатор лаборатории природоохранного ведомства Юкона Меган Лариви описывала заметные нарушения координации: омелюхи не могли нормально летать, а иногда и ровно ходить. Птиц осматривали, чтобы исключить заболевания, которые могли вызвать подобное состояние. По ее словам, обычно они приходили в норму в течение нескольких часов.

Тем осенью в Уайтхорсе сообщали о двух смертельных столкновениях птиц со зданиями, которые связывали с опьянением. Потеря способности точно управлять полетом особенно опасна в городе, где рядом с деревьями находятся окна, стены и твердые покрытия.

В то же время определить причину необычного поведения только по внешним признакам сложно. Ветеринарный ученый Пол Дафф отмечал, что лабораторное подтверждение таких случаев затрудняется: алкоголь быстро выводится, а его токсическое действие не оставляет характерных повреждений. Поэтому не каждое столкновение птицы с окном можно объяснить перебродившими ягодами.

Почему омелюхи опьяняются ягодами и когда прилетают в Украину?

Алкоголь появляется в плодах во время брожения, когда дрожжи превращают сахара в этанол. Чередование заморозков и оттепелей может создавать благоприятные условия для этого процесса. Именно после нескольких таких погодных циклов к специалистам на Юконе попали омелюхи, о которых рассказывала Ларива.

Для птиц ягоды остаются важной зимней пищей. Омелюхи могут съедать их в большом количестве, а вместе с забродившими плодами получать алкоголь. Их способность переносить такую пищу исследователи связывают, в частности, с относительно большой печенью, однако эта приспособленность не обеспечивает полной защиты от опьянения.

В Украине омелюх обыкновенный является зимующей и перелетной птицей. Его численность существенно меняется в зависимости от года: стаи кочуют в поисках корма и могут появляться в садах, парках и жилых кварталах, где остались плоды рябины, боярышника, калины или омелы. Распознать омелюха помогают большой хохолок, темная полоса у глаз и желтая полоска на конце хвоста. Птицы обычно держатся стаями, иногда очень большими.