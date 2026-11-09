Не могли рівно ходити: у Канаді п'яним пташкам, що зимують і в Україні, влаштували "витверезник"

Йдеться про омелюха звичайного – той самий вид, який можна побачити взимку в Україні. До нас прилітають птахи з північних районів Євразії, де вони гніздяться в тайгових лісах.

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Навіщо канадським омелюхам знадобився "витверезник"?

Восени 2014 року кількох омелюхів у Вайтхорсі, на канадській території Юкон, доправили до місцевого підрозділу здоров’я тварин після поїдання ферментованих ягід, повідомляє National Geographic. Для таких пацієнтів підготували переобладнані клітки для хом’яків, у яких птахи могли безпечно залишатися під наглядом.

Пташки із цікавим дозвіллям / Фото Unsplash

Координаторка лабораторії природоохоронного відомства Юкону Меган Ларіві описувала помітні порушення координації: омелюхи не могли нормально літати, а іноді й рівно ходити. Птахів оглядали, щоб виключити захворювання, які могли спричинити подібний стан. За її словами, зазвичай вони відновлювалися протягом кількох годин.

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Тієї осені у Вайтхорсі повідомляли про два смертельні зіткнення птахів із будівлями, які пов’язували зі сп’янінням. Втрата здатності точно керувати польотом особливо небезпечна в місті, де поруч із деревами розташовані вікна, стіни та тверді покриття.

Водночас визначити причину незвичної поведінки лише за зовнішніми ознаками складно. Ветеринарний науковець Пол Дафф наголошував, що лабораторне підтвердження таких випадків ускладнюється: алкоголь швидко виводиться, а його токсична дія не залишає характерних ушкоджень. Тому не кожне зіткнення птаха з вікном можна пояснювати забродилими ягодами.

Чому омелюхи п’яніють від ягід і коли прилітають в Україну?

Алкоголь з’являється в плодах під час бродіння, коли дріжджі перетворюють цукри на етанол. Чергування заморозків і відлиг може створювати сприятливі умови для цього процесу. Саме після кількох таких погодних циклів до фахівців на Юконі потрапили омелюхи, про яких розповідала Ларіві.

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Для птахів ягоди залишаються важливою зимовою їжею. Омелюхи можуть з’їдати їх у великій кількості, а разом із забродилими плодами отримувати алкоголь. Їхню здатність переносити таку їжу дослідники пов’язують, зокрема, з відносно великою печінкою, проте ця пристосованість не забезпечує повного захисту від сп’яніння.

В Україні омелюх звичайний є зимуючим і пролітним птахом. Його чисельність суттєво змінюється залежно від року: зграї кочують у пошуках корму й можуть з’являтися в садах, парках та житлових кварталах, де залишилися плоди горобини, глоду, калини або омели. Упізнати омелюха допомагають великий чубчик, темна смуга біля очей і жовта смужка на кінці хвоста. Птахи зазвичай тримаються зграями, іноді дуже великими.