Иногда снежный покров покрывается необычными кристаллами, которые вблизи напоминают тонкие стеклянные иголки. Они торчат в разные стороны, сверкают на свету, а местами образуют целые скопления, похожие на миниатюрных ледяных ежиков.

Интересно, что для появления таких образований даже не требуется снегопад. Кристаллы могут образовываться непосредственно на поверхности снега, постепенно увеличиваясь за счет влаги в воздухе.

Почему на снегу появляются ледяные "иголки"?

Как пояснили в Украинском гидрометеорологическом центре, это иней на снегу – атмосферное явление, при котором на поверхности снежного покрова образуются пушистые или игольчатые кристаллы льда. Когда поверхность снега достаточно охлаждается, водяной пар из окружающего воздуха может переходить непосредственно в твердое состояние, минуя стадию жидкой воды. Этот процесс называют десублимацией.

На снегу выросли ледяные "иголки" / Коллаж 24 Канала

Сначала на поверхности появляются крошечные кристаллы льда, которые постепенно растут. Если благоприятные погодные условия сохраняются в течение длительного времени, они могут достигать нескольких сантиметров в длину.

Для образования таких кристаллов особенно благоприятны высокая влажность воздуха, низкая температура поверхности и слабый ветер. В зависимости от погодных условий кристаллы могут принимать форму иголок, пластинок или напоминать маленькие перышки.

Почему иней образуется также на деревьях?

Иней можно увидеть не только на снегу, но и на ветвях деревьев, заборах, проводах и деревянных конструкциях. Особенно распространено это явление в горной местности, где низкие температуры часто сочетаются с высокой влажностью воздуха и туманами.

Метеорологи различают кристаллическую и зернистую иней. Первая образуется в результате перехода водяного пара в кристаллы льда и имеет нежную, пушистую структуру. Вторая возникает, когда переохлажденные капли тумана замерзают на поверхности предметов, образуя более плотные белые наслоения.

При длительной морозной погоде иней может нарастать в течение нескольких суток, постепенно покрывая даже самые тонкие ветки деревьев толстым слоем ледяных кристаллов.

Чем необычные кристаллы могут быть опасны?

В горах за образованием таких кристаллов особенно внимательно следят специалисты по лавинной безопасности. Дело в том, что поверхностные кристаллы льда довольно хрупкие и плохо соединены между собой. Если после их образования выпадет новый снег, под ним может остаться неустойчивый слой.

Он способен сохраняться в течение многих недель и при определенных условиях способствовать сходу лавин. Поэтому необычные ледяные "иглы" на поверхности снега, привлекающие внимание своим видом, для метеорологов и исследователей снежного покрова являются еще и важным показателем его устойчивости.