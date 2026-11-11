На таймере одна минута, а стирка все не заканчивается: почему стиральная машина "растягивает" время

На дисплее стиральной машины осталась одна минута, поэтому вы решаете подождать и сразу развесить белье. Однако проходит несколько минут, барабан продолжает вращаться, а цифра на экране не меняется.

Такое ожидание не обязательно означает, что техника сломалась. Во многих моделях время до окончания стирки указано приблизительно, а в конце программы машине иногда приходится выполнять дополнительную работу.

Почему одна минута на дисплее длится дольше 60 секунд?

Стиральная машина показывает прогноз времени до завершения программы, который зависит от количества и типа вещей, выбранного режима, температуры и давления воды. Если во время работы возникают обстоятельства, задерживающие стирку, цифра может надолго остаться неизменной, как объясняет Fix Werk Service.

Почему стиральная машина не завершает программу / Фото Unsplash

Одна из причин задержки в конце программы – неравномерно распределенное белье. Это может произойти даже из-за одной объемной вещи, например, постельного белья или коврика. Прежде чем перейти к завершающему отжиму, машина пытается распределить содержимое барабана более равномерно, а это требует дополнительного времени.

Другая причина – чрезмерное количество пены. Если моющего средства слишком много или оно не подходит для конкретной машины, техника может добавить полоскание, чтобы избавиться от пены. Из-за этого программа длится дольше, чем изначально показывал дисплей. На общую продолжительность стирки влияет и нагрев воды.

Если выбранный режим предусматривает подогрев, необходимое время будет зависеть от начальной температуры воды и загрузки. Это объясняет задержки в течение цикла, хотя не обязательно является причиной именно последней долгой минуты. Если машина в конце концов завершает программу, сама по себе неизменная цифра еще не доказывает неисправность. Однако когда ожидание заметно затягивается, в барабане остается вода или появляется код ошибки, причину нужно проверять по инструкции к конкретной модели.