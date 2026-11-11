На таймері одна хвилина, а прання все не закінчується: чому пральна машина "розтягує" час

Таке очікування не обов’язково означає, що техніка зламалася. У багатьох моделях час до завершення прання приблизний, а наприкінці програми машині іноді доводиться виконувати додаткову роботу.

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Чому одна хвилина на дисплеї триває довше за 60 секунд?

Пральна машина показує прогноз часу до завершення програми, який залежить від кількості й типу речей, обраного режиму, температури та тиску води. Якщо під час роботи виникають обставини, які затримують прання, цифра може надовго залишитися незмінною, згадує Fix Werk Service.

Чому пральна машина не завершує програму / Фото Unsplash

Одна з причин затримки наприкінці програми – нерівномірно розподілена білизна. Це може статися навіть через одну об’ємну річ, наприклад, постільну білизну або килимок. Перш ніж перейти до завершального віджимання, машина намагається розподілити вміст барабана рівномірніше, а це потребує додаткового часу.

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Інша причина – надмірна кількість піни. Якщо мийного засобу забагато або він не підходить для конкретної машини, техніка може додати полоскання, щоб позбутися піни. Через це програма триває довше, ніж спочатку показував дисплей. На загальну тривалість прання впливає й нагрівання води.

Якщо обраний режим передбачає підігрів, необхідний час залежатиме від початкової температури води та завантаження. Це пояснює затримки протягом циклу, хоча не обов’язково є причиною саме останньої довгої хвилини. Якщо машина зрештою завершує програму, сама незмінна цифра ще не доводить несправності. Проте коли очікування помітно подовжується, у барабані залишається вода або з’являється код помилки, причину потрібно перевіряти за інструкцією до конкретної моделі.