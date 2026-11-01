Почему ведьмы летают на метлах: как обычный бытовой предмет стал частью легенды

Ведьму можно нарисовать без котла, черного кота или остроконечной шляпы, но достаточно добавить метлу –, и образ сразу становится узнаваемым. При этом в средневековых представлениях о колдовстве люди летали не только на метлах: в источниках упоминаются палки, шесты, животные и другие предметы.

Метла постепенно закрепилась в этой роли. Она была обычным предметом в доме, традиционно связанным с женским трудом, а в XV веке уже попала на одно из древнейших известных изображений "летающих ведьм".

Впоследствии к этому добавились судебные показания, рассказы о загадочных мазях и предположения о древних обрядах. В результате обычный инструмент для уборки превратился в один из самых устойчивых символов европейской магии, пишет History.

Когда ведьму впервые изобразили на метле?

Одно из древнейших известных изображений сохранилось в рукописи французского поэта Мартена Ле Франка "Le Champion des Dames". Рукопись была создана в 1451 году. На одной из его миниатюр изображены две женщины в полете: одна сидит верхом на метле, вторая – на простой палке.

Национальная библиотека Франции хранит этот лист под обозначением "Sorcière(s)", а среди ключевых элементов прямо упоминает метлу. Интересно, что изображенные женщины связаны не с какой-то отдельной "ведьмовской традицией", а с вальденсами – христианским движением, которое католическая церковь считала еретическим.

Через два года после появления этой миниатюры в источниках появилась еще одна известная история. Французского священника Гийома Эделина в 1453 году обвинили в колдовстве. Под пытками он "признался", в частности, в полетах на метле. Это важная деталь: подобные показания нельзя рассматривать как описание реальных событий. Значительная часть того, что известно о средневековых "ведьмах", происходит из судебных материалов, составленных в условиях преследования, заключения и пыток.

Почему именно метла стала "транспортным средством" ведьмы?

Однозначного ответа нет. Самое простое объяснение связано с тем, насколько обычным предметом была метла. Ею пользовались в повседневной жизни, а уборка на протяжении веков преимущественно считалась женской домашней работой. Поэтому метла легко превращалась в визуальный атрибут женского персонажа.

Существует и другая версия. Некоторые исследователи фольклора предполагали, что образ мог быть связан со старинными обрядами плодородия, во время которых люди прыгали или танцевали верхом на шестах, вилах или метлах, символически призывая хороший урожай. Однако доказательств, которые позволили бы назвать именно такой ритуал непосредственным источником образа летающей ведьмы, нет.