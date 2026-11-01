Чому відьми літають на мітлах: як звичайний хатній предмет став частиною легенди

Мітла закріпилася в цій ролі поступово. Вона була звичайною річчю в домі, традиційно пов'язаною з жіночою працею, а в XV столітті вже потрапила на одне з найдавніших відомих зображень "літаючих відьом".

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Згодом до цього додалися судові свідчення, розповіді про загадкові мазі та припущення про давні обряди. У результаті звичайний інструмент для прибирання перетворився на один із найстійкіших символів європейської магії, пише History.

Коли відьму вперше зобразили на мітлі?

Одне з найдавніших відомих зображень збереглося в рукописі французького поета Мартена Ле Франка Le Champion des Dames. Рукопис створили 1451 року. На одній із його мініатюр зображені дві жінки в польоті: одна сидить верхи на мітлі, друга – на простій палиці.

Національна бібліотека Франції зберігає цей аркуш під позначенням "Sorcière(s)", а серед ключових елементів прямо називає мітлу. Цікаво, що зображені жінки пов'язані не з якоюсь окремою "відьомською традицією", а з вальденсами – християнським рухом, який католицька церква вважала єретичним.

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За два роки після появи цієї мініатюри в джерелах виникла ще одна відома історія. Французького священника Гійома Еделіна 1453 року звинуватили в чаклунстві. Під тортурами він "зізнався", зокрема, у польотах на мітлі. Це важлива деталь: подібні свідчення не можна читати як опис реальних подій. Значна частина того, що відомо про середньовічних "відьом", походить із судових матеріалів, створених у ситуаціях переслідування, ув'язнення та катувань.

Чому саме мітла стала "транспортом" відьми?

Однозначної відповіді немає. Найпростіше пояснення пов'язане з тим, наскільки звичайним предметом була мітла. Нею користувалися в повсякденному житті, а прибирання протягом століть переважно вважалося жіночою домашньою роботою. Через це мітла легко перетворювалася на візуальний атрибут жіночого персонажа.

Існує й інша версія. Деякі дослідники фольклору припускали, що образ міг бути пов'язаний зі старими обрядами родючості, під час яких люди стрибали або танцювали верхи на жердинах, вилах чи мітлах, символічно закликаючи хороший урожай. Проте доказів, які дозволяли б назвати саме такий ритуал прямим походженням образу літаючої відьми, немає.