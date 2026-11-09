Почему осенью и зимой солнце так сильно ослепляет, хотя почти не греет

На улице холодно, а солнце светит так, что приходится щуриться или прикрывать глаза рукой. Осенью и зимой это особенно заметно утром и вечером, когда яркий свет мешает смотреть вперед.

В то же время тепла от него ощущается значительно меньше, чем летом. Причина этого явления связана с положением Солнца над горизонтом: оно влияет как на направление света, так и на прогревание земной поверхности.

Почему осенью и зимой солнце сильнее ослепляет?

В холодное время года Солнце проходит ниже над горизонтом, поэтому его свет чаще попадает непосредственно в поле зрения, объясняет метеоролог Тавана Эндрю в материале WAVE. Особенно ощутимо это во время утренних и вечерних поездок, когда солнечный диск может оказаться прямо над дорогой впереди.

Как ведет себя солнце зимой / Фото unsplash

Летом в середине дня Солнце поднимается высоко, а осенью его полуденная высота постепенно уменьшается вплоть до зимнего солнцестояния. Из-за этого яркий источник света остается ближе к привычному направлению взгляда. Низко стоящее солнце может затруднять различение деталей дороги, автомобилей и предметов впереди.

Дополнительный свет поступает от отражающих поверхностей. Зимой заметную роль играет снег: он отражает значительную часть солнечного излучения, создавая яркое освещение также снизу.

Отражения на лобовом стекле могут еще больше ухудшать видимость. Таким образом, ощущение ослепляющего солнца зависит от того, откуда свет попадает в глаза и что его отражает. Для этого солнечному излучению не нужно быть более интенсивным, чем летом.

Почему яркое солнце при этом греет слабее?

Смена сезонов связана с наклоном земной оси. Зимой Северное полушарие, где расположена Украина, отклонено от Солнца. Оно поднимается ниже, а его лучи падают на горизонтальную поверхность более наклонно. Из-за этого то же количество солнечной энергии распределяется на большую площадь.

Каждый квадратный метр получает меньше энергии, чем при высоком положении Солнца, и поверхность прогревается слабее. Это можно представить на примере фонарика. Если направить его прямо на лист бумаги, образуется компактное светлое пятно. Если наклонить лист, пятно растянется, а свет распределится по большей площади. Подобный принцип действует с солнечными лучами и земной поверхностью.

К этому добавляется короткий световой день: времени для поступления солнечной энергии становится меньше. Поэтому даже в ясный зимний день яркого света может хватать, чтобы мешать смотреть вперед, а полученного за день тепла – быть недостаточно для заметного потепления.