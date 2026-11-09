Чому восени та взимку сонце так сильно сліпить очі, хоча майже не гріє

Водночас тепла від нього відчувається значно менше, ніж улітку. Причина цього поєднання пов’язана з положенням Сонця над горизонтом: воно впливає і на напрямок світла, і на прогрівання земної поверхні.

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Чому восени та взимку сонце сильніше сліпить?

У холодну пору року Сонце проходить нижче над горизонтом, тому його світло частіше потрапляє безпосередньо в поле зору, пояснює метеорологиня Тавана Ендрю в матеріалі WAVE. Особливо відчутно це під час ранкових і вечірніх поїздок, коли сонячний диск може опинитися просто над дорогою попереду.

Як поводиться сонце зимою / Фото Unsplash

Улітку в середині дня Сонце піднімається високо, а восени його полуденна висота поступово зменшується аж до зимового сонцестояння. Через це яскраве джерело світла залишається ближче до звичного напрямку погляду. Низьке сонце може ускладнювати розрізнення деталей дороги, автомобілів і предметів попереду.

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Додаткове світло надходить від поверхонь, які його відбивають. Узимку помітну роль відіграє сніг: він повертає значну частину сонячного випромінювання, створюючи яскраве освітлення також знизу.

Відблиски на лобовому склі можуть ще більше погіршувати видимість. Отже, відчуття сліпучого сонця залежить від того, звідки світло потрапляє в очі та що його відбиває. Для цього сонячному випромінюванню не потрібно бути інтенсивнішим, ніж улітку.

Чому яскраве сонце при цьому гріє слабше?

Зміна сезонів пов’язана з нахилом земної осі. Узимку Північна півкуля, де розташована Україна, нахилена від Сонця. Воно піднімається нижче, а його промені падають на горизонтальну поверхню більш похило. Через це та сама кількість сонячної енергії розподіляється на більшу площу.

Кожен квадратний метр отримує менше енергії, ніж за високого положення Сонця, і поверхня прогрівається слабше. Це можна уявити на прикладі ліхтарика. Якщо спрямувати його просто на аркуш, утвориться компактна світла пляма. Якщо нахилити аркуш, пляма розтягнеться, а світло розподілиться по більшій ділянці. Подібний принцип працює із сонячними променями та земною поверхнею.

До цього додається короткий світловий день: часу для надходження сонячної енергії стає менше. Тому навіть ясного зимового дня яскравого світла може вистачати, щоб заважати дивитися вперед, а отриманого за день тепла – бути недостатньо для помітного потепління.