Река исчезает на десятилетия, а затем возвращается: как один водный путь меняет целый регион Африки

В северной части Ботсваны есть водный путь, который может исчезнуть на десятки лет, а затем внезапно снова наполниться водой. За время жизни одного поколения сухая саванна здесь может превратиться в большой водно-болотное угодье, а затем снова высохнуть.

Речь идет о канале Савути в Национальном парке Чобе. Он простирается примерно на 100 километров от речной системы Линьянти до впадины Мабабе, но перепад высоты на всем этом расстоянии составляет менее 18 метров. Из-за почти плоского рельефа даже небольшие изменения могут влиять на то, куда пойдет вода.

В июне 2026 года вода вновь начала возвращаться в Савути после длительного периода слабого или отсутствующего стока. Подобное здесь случалось и раньше: в конце XIX – в первой половине XX века канал оставался сухим десятилетиями, а затем снова оживал, пишет BBC Wildlife.

Почему Савути может исчезнуть на десятки лет?

Самое удивительное в том, что поведение канала нельзя объяснить только количеством дождей. Самая распространенная версия связывает его с тектоническими процессами в регионе. Юг Африки расположен недалеко от системы Восточноафриканского рифта, где земная кора разделена многочисленными разломами и отдельными блоками. Большинство местных землетрясений настолько слабы, что люди их даже не ощущают.

Как выглядит это место: смотрите видео

Для Савути этого может быть достаточно, поскольку канал имеет чрезвычайно небольшой уклон, и даже незначительное смещение грунта способно немного изменить наклон поверхности. Вода тогда может пойти другим путем, перестать поступать в старое русло или, наоборот, снова прорваться в него после многих лет засухи. Именно поэтому у Савути нет четкой схемы типа "дождливый год – полная река, засушливый год – пустое русло".

Что происходит, когда вода возвращается?

Когда канал наполняется, он питает болото Савути в котловине Мабабе. Территория, которая еще недавно представляла собой сухие луга и кустарники, постепенно превращается в водно-болотный ландшафт. Вода возвращается даже туда, где за годы засухи уже успели вырасти деревья. Часть из них не выдерживает длительного затопления и гибнет, а после нового отступления воды сухие стволы остаются среди травы как след предыдущей фазы Савути.

Вместе с водой меняется и состав животного мира. В болотистую местность приходят большие стада буйволов, слонов, зебр и других травоядных. При этом каждое возвращение воды не просто восстанавливает прежнюю экосистему. За годы отсутствия реки растительность, почва и животные сообщества успевают измениться, поэтому новое болото формируется уже в других условиях.

Что происходит с животными, когда канал пересыхает?

Когда Савути исчезает, регион не превращается в настоящую пустыню. Здесь продолжают выпадать сезонные дожди, а в отдельных местах сохраняются водоемы, однако общий ландшафт становится значительно суше. Большие травоядные могут перемещаться вслед за водой и зелеными пастбищами.

Для хищников, привязанных к своей территории, это сложнее. Именно этот период в 1980-х годах показали режиссеры Дерек и Беверли Жубер в документальном фильме "The Stolen River". Когда большая часть привычной добычи покинула район, местные львы начали охотиться на чрезвычайно больших животных – буйволов, жирафов и даже слонов. Камеры запечатлели и другие сцены, которые трудно представить в типичной саванне.

Удивительное место / Фото unsplash

Однажды бегемот отогнал львов от туши слона, чтобы добраться до ее содержимого. Слоны тем временем рыли землю в поисках воды. Больше всего от высыхания пострадали животные, которые почти полностью зависят от водоемов. Когда канал окончательно исчез, местные популяции бегемотов и крокодилов также исчезли с этого участка.

Почему в Савуте все равно так много животных?

Даже в засушливые периоды эта часть Ботсваны остается одним из важных центров дикой природы Африки. Через Савути проходит один из больших миграционных маршрутов зебр. В сезон дождей, примерно с ноября по апрель, тысячи животных перемещаются по региону в поисках воды и свежей растительности.

За ними следуют хищники – львы, леопарды и гиены. Регион также является одним из главных мест обитания африканских слонов. По данным BBC Wildlife, в более широкой экосистеме Савути и Чобе могут обитать десятки тысяч этих животных. Когда же сам канал вновь наполняется, изменения становятся заметны буквально на уровне ландшафта. Туда, где годами лежало сухое русло, возвращается вода, появляется болотная растительность, а за ней – животные, которые давно покинули этот участок. Именно поэтому Савути иногда называют одной из самых удивительных водных систем Африки. Здесь река может отсутствовать дольше, чем длится человеческое поколение, а затем вернуться и за несколько сезонов преобразить целую экосистему.