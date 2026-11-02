Річка зникає на десятиліття, а потім повертається: як один водний шлях змінює цілий край Африки

Йдеться про канал Савуті в Національному парку Чобе. Він простягається приблизно на 100 кілометрів від річкової системи Ліньянті до западини Мабабе, але перепад висоти на всій цій відстані становить менш як 18 метрів. Через майже плаский рельєф навіть невеликі зміни можуть впливати на те, куди піде вода.

Adv

У червні 2026 року вода знову почала повертатися в Савуті після тривалого періоду слабкого або відсутнього стоку. Подібне тут траплялося й раніше: наприкінці XIX – у першій половині XX століття канал залишався сухим десятиліттями, а потім знову оживав, пише BBC Wildlife.

Чому Савуті може зникнути на десятки років?

Найдивніше те, що поведінку каналу не можна пояснити лише кількістю дощів. Найпоширеніша версія пов'язує її з тектонічними процесами у регіоні. Південь Африки лежить неподалік системи Східноафриканського рифту, де земна кора розділена численними розломами й окремими блоками. Більшість місцевих землетрусів настільки слабкі, що люди їх навіть не відчувають.

Реклама

Як виглядає це місце: дивіться відео

Для Савуті цього може бути достатньо, оскільки канал має надзвичайно малий ухил, навіть незначне зміщення ґрунту здатне трохи змінити нахил поверхні. Вода тоді може піти іншим шляхом, перестати надходити в старе русло або, навпаки, знову прорватися в нього після багатьох років посухи. Саме тому Савуті не має чіткої схеми на кшталт "дощовий рік – повна річка, сухий рік – порожнє русло".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відбувається, коли вода повертається?

Коли канал наповнюється, він живить болото Савуті в западині Мабабе. Територія, яка ще недавно була сухими луками та чагарниками, поступово перетворюється на водно-болотний ландшафт. Вода повертається навіть туди, де за роки посухи вже встигли вирости дерева. Частина з них не витримує тривалого затоплення й гине, а після нового відступу води сухі стовбури залишаються серед трави як слід попередньої фази Савуті.

Реклама

Разом із водою змінюється і склад тварин. До болотистої місцевості приходять великі стада буйволів, слонів, зебр та інших травоїдних. При цьому кожне повернення води не просто відновлює попередню екосистему. За роки відсутності річки рослинність, ґрунт і тваринні угруповання встигають змінитися, тому нове болото формується вже в інших умовах.

Що стається з тваринами, коли канал пересихає?

Коли Савуті зникає, регіон не перетворюється на справжню пустелю. Тут продовжують випадати сезонні дощі, а в окремих місцях зберігаються водойми, однак загальний ландшафт стає значно сухішим. Великі травоїдні можуть переміщуватися слідом за водою та зеленими пасовищами.

Для хижаків, які прив'язані до своєї території, це складніше. Саме цей період у 1980-х роках показали режисери Дерек і Беверлі Жубер у документальному фільмі The Stolen River. Коли велика частина звичної здобичі залишила район, місцеві леви почали полювати на надзвичайно великих тварин – буйволів, жирафів і навіть слонів. Камери зафіксували й інші сцени, які важко уявити в типовій савані.

Реклама

Дивовижне місце / Фото unsplash

Бегемот одного разу відігнав левів від туші слона, щоб дістатися до її вмісту. Слони тим часом копали землю в пошуках води. Найбільше від висихання постраждали тварини, які майже повністю залежать від водойм. Коли канал остаточно зник, місцеві популяції бегемотів і крокодилів також зникли з цієї ділянки.

Чому в Савуті все одно так багато тварин?

Навіть у сухі періоди ця частина Ботсвани залишається одним із важливих осередків дикої природи Африки. Через Савуті проходить один із великих міграційних маршрутів зебр. У сезон дощів, приблизно з листопада до квітня, тисячі тварин пересуваються регіоном слідом за водою та свіжою рослинністю.

За ними рухаються хижаки – леви, леопарди та гієни. Регіон також є одним із головних місць проживання африканських слонів. За наведеними BBC Wildlife даними, у ширшій екосистемі Савуті та Чобе можуть перебувати десятки тисяч цих тварин. Коли ж сам канал знову наповнюється, зміни стають помітними буквально на рівні ландшафту. Туди, де роками лежало сухе русло, повертається вода, з'являється болотна рослинність, а за нею – тварини, які давно залишили цю ділянку. Саме тому Савуті іноді називають однією з найдивніших водних систем Африки. Тут річка може бути відсутня довше, ніж триває людське покоління, а потім повернутися й за кілька сезонів переробити цілу екосистему.