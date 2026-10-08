Море болот с дюнами и лесами-островами: кто обитает в скрытом мире Полесья

На севере Ровенской области есть место, где среди огромных болот возвышаются песчаные дюны, а участки леса выглядят словно острова посреди водно-болотного пространства. Здесь сохранились прадолины рек, по которым когда-то стекала вода с ледника, встречаются болота-лейки, а рядом обитают рыси, лоси, черные аисты и редкие хищные птицы.

Это Ровенский природный заповедник – более 42 тысяч гектаров Полесья, разделенных между четырьмя большими массивами: Сира Погоня, Сомино, Переброды и Белоозерский. Франкфуртское зоологическое общество называет его крупнейшим природным заповедником континентальной части Украины.

Примерно половину его территории составляют болота, причем здесь представлены все их типы, характерные для украинского Полесья. Но назвать этот ландшафт просто "большим болотом" было бы неточно: рельеф и растительность здесь сформировались под воздействием ледника, поэтому рядом оказались вещи, которые на первый взгляд сложно совместить – вода, торфяники, сухие песчаные возвышенности и леса, отмечает Природно-заповедный фонд Украины.

Как среди болот появились дюны и леса-острова?

Сегодняшний облик этой части Полесья в значительной степени связан с ледниковым прошлым. Официальный портал Природно-заповедного фонда упоминает здесь прадолины древних ледниковых рек – широкие понижения, по которым стекали воды во время таяния ледника. Среди других характерных форм рельефа названы болота-лейки и песчаные горы, или дюны.

Как выглядит уникальный заповедник: смотрите видео

Один из таких следов прошлого сохранился в болотном массиве Коза-Березина. Болото Коза и небольшая река Березина расположены в реликтовой долине, по которой когда-то текли талые ледниковые воды. После того как ледник отступил, вода, песок, понижения рельефа и растительность продолжили формировать уже совершенно иной ландшафт. Природно-заповедный фонд Украины Именно поэтому "море болот" в Ровенской области не выглядит как одна сплошная равнина. Среди водно-болотных массивов остались приподнятые, более сухие участки, покрытые деревьями.

Их так и называют – островные леса. Рядом лежат песчаные дюны, а через несколько километров снова начинаются сфагновые болота. Причем все четыре массива отличаются друг от друга. На Белоозерском участке хорошо представлены низинные болота с богатым питанием, тогда как на других территориях преобладают сфагновые – верховые и переходные. Вместе они дают почти полную картину того, какими могут быть болота украинского Полесья.

Одним из самых ценных считается болото Сира Погоня. Оно сохраняет редкие болотные экосистемы, а среди характерной растительности здесь встречаются сфагновые мхи, клюква и багульник.

Другой большой массив – Сомино – в значительной степени покрыт осоково-сфагновыми болотами и до сих пор сохранился в естественном состоянии.

Кто обитает в этом "болотном архипелаге"?

Самое интересное начинается там, где болота переходят в леса. Различные типы среды обитания позволяют рядом жить животным, которых сложно ассоциировать с одним и тем же ландшафтом. По данным Франкфуртского зоологического общества, в Ровенском заповеднике насчитывается 221 вид позвоночных животных. 25 из них занесены в Красную книгу Украины, еще 7 – в Европейский Красный список. Среди наиболее редких обитателей источник называет европейскую норку, рысь, большого подорлика, бородатую сову и черного аиста.

Этот перечень стоит дополнить европейским лосем, горностаем, серым журавлем, тетеревом и гоголем. То есть на территории, половину которой занимают болота, одновременно могут обитать большие лесные млекопитающие, хищные птицы и виды, полностью зависимые от водно-болотных угодий.

В отличие от привычного белого аиста, который часто селится рядом с людьми, этот вид связан с большими малонарушенными лесами и болотами. Есть здесь и большой подорлик – еще один вид, непосредственно связанный с заболоченными территориями и влажными лесами. Его вместе с серым журавлем и желтушкой торфяниковой даже включили в перечень животных, которых заповедник охраняет в особом порядке.

Не менее необычна и растительность. После ледникового периода здесь сохранились виды, которые официальный портал называет реликтовыми: шейхцерия болотная, хамедафна чашечковая, молодильник озерный, ива лапландская и черничная. Часть из них сегодня встречается только в специфических холодных и заболоченных местах обитания.

Поэтому Ровенский заповедник можно представить не как одно огромное болото, а как мозаику, сложенную из разных миров. Среди торфяников лежат озера, над ними возвышаются песчаные возвышенности, посреди воды и заболоченных равнин остаются лесные "острова", а между ними передвигаются лоси и рыси.