На протяжении десятилетий в научной литературе самцов пчел и шмелей считали исключительно носителями генетического материала, чья единственная жизненная миссия сводится к оплодотворению матки и последующему покиданию гнезда.

Однако новое исследование энтомологов из Калифорнийского университета в Риверсайде, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, полностью перевернуло это представление. Наблюдения с помощью тепловизионных камер показали, что самцы шмелей активно участвуют в уходе за потомством и буквально "высиживают" будущее поколение вместе с самками, сообщает Nautilus.

Как самцы шмелей согревают будущее потомство

Во время лабораторных наблюдений ученые заметили, что самцы принимают характерную "инкубационную позу" непосредственно над яйцами и личинками. Плотно прижимаясь к потомству, насекомые начинают интенсивно напрягать грудные мышцы, превращая собственное тело в живой обогреватель.

Тепловизоры зафиксировали, что во время такого высиживания температура грудной клетки самцов повышается максимум на 3,9 градуса по Цельсию. При этом они не перегреваются до критических показателей, характерных для матки – по мнению биологов, такой умеренный температурный режим позволяет одновременно согревать личинок и защищать собственные половые клетки от теплового повреждения.

Пчелы – очень заботливые родители / Фото Pixabay

Присутствие самцов ускоряет развитие колонии в 2 раза

Помимо непосредственного обогрева кладки, самцы оказались мощным катализатором продуктивности королевы. В ходе серии экспериментов энтомологи подселяли различное количество самцов в лабораторные гнезда и сравнивали темпы роста семейств.

Выяснилось, что в колониях, где рядом с маткой находились самцы, королева начинала откладывать яйца в 2 раза быстрее, а общее количество потомства в итоге оказывалось в 1,5 раза больше, чем в гнездах без них. Даже в тех тестовых группах, где уже присутствовали рабочие особи, самцы все равно участвовали в обогреве потомства.

Почему это открытие важно для спасения опылителей

Хотя в дикой природе молодые самцы шмелей обычно покидают материнское гнездо вскоре после появления на свет, ученые отмечают, что в прохладную погоду или в начале сезона они способны задерживаться внутри и помогать семье выживать. Понимание реальной роли самцов в жизни колонии поможет биологам эффективнее разводить и восстанавливать популяции шмелей, которые сегодня стремительно сокращаются из-за изменения климата, пестицидов и утраты естественных сред обитания.