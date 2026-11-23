Проте нове дослідження ентомологів із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, опубліковане в журналі Royal Society Open Science, повністю перевернуло це уявлення. Спостереження за допомогою тепловізійних камер показали, що самці джмелів беруть активну участь у догляді за потомством і буквально "висиджують" майбутнє покоління разом із самками, розповідає Nautilus.

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Як самці джмелів зігрівають майбутнє потомство

Під час лабораторних спостережень науковці помітили, що самці займають характерну "інкубаційну позу" безпосередньо над яйцями та личинками. Щільно притискаючись до розплоду, комахи починають інтенсивно напружувати грудні м'язи, перетворюючи власне тіло на живий обігрівач.

Тепловізори зафіксували, що під час такого висиджування температура грудної клітки самців підвищується максимум на 3,9 градуса за Цельсієм. При цьому вони не перегріваються до критичних показників, притаманних матці – на думку біологів, такий помірний температурний режим дозволяє одночасно зігрівати личинок і захищати власні статеві клітини від теплового пошкодження.

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Бджоли – дуже турботливі батьки / Фото Pixabay

Присутність самців прискорює розвиток колонії у 2 рази

Окрім безпосереднього обігріву кладки, самці виявилися потужним каталізатором для продуктивності королеви. Під час серії експериментів ентомологи підселяли різну кількість самців до лабораторних гнізд і порівнювали темпи росту родин.

З'ясувалося, що у колоніях, де поруч із маткою перебували самці, королева починала відкладати яйця у 2 рази швидше, а загальна кількість розплоду зрештою виявлялася у 1,5 раза більшою, ніж у гніздах без них. Навіть у тих тестових групах, де вже були присутні робочі особини, самці все одно долучалися до обігріву потомства.

Чому це відкриття важливе для порятунку запилювачів

Хоча в дикій природі молоді самці джмелів зазвичай залишають материнське гніздо невдовзі після появи на світ, учені зазначають, що в прохолодну погоду чи на початку сезону вони здатні затримуватися всередині й допомагати родині виживати. Розуміння реальної ролі самців у житті колонії допоможе біологам ефективніше розводити та відновлювати популяції джмелів, які сьогодні стрімко скорочуються через зміну клімату, пестициди та втрату природних середовищ існування.