Полосатый вращающийся цилиндр с красными, синими и белыми линиями сегодня воспринимается как стильная визитная карточка современных мужских парикмахерских. Однако происхождение этого яркого символа не имеет никакого отношения к высокой моде или искусству стрижки бороды: на самом деле за привлекательным дизайном скрывается суровая реальность средневековой европейской практики.

В Средние века ремесло цирюльников не ограничивалось бритьем опасной бритвой и подравниванием волос. Именно этих мастеров в городах и деревнях нанимали для проведения мелких хирургических вмешательств: они удаляли больные зубы, вправляли вывихи, вскрывали нарывы и выполняли главную процедуру того времени – кровопускание, которое считалось универсальным средством от всех недугов, рассказывает Threads slodren.world.

Во время процедуры посетитель крепко сжимал в ладони специальную белую деревянную палку, чтобы сосуды на руке наполнились и стали максимально заметными для разреза. Когда сеанс заканчивался, мастер ополаскивал окровавленные полотняные бинты и развешивал их сушиться прямо на этой же палке у входа в свою мастерскую. Под порывами ветра влажная ткань закручивалась вокруг столба тугой спиралью, создавая узнаваемый контрастный узор из белого полотна и красных пятен, а наверху конструкцию часто венчала медная чаша для сбора жидкости.

Когда-то барберы были хирургами / Фото Pixabay

На протяжении веков в Европе и Великобритании вывеска цирюльников оставалась строго двухцветной, где белый цвет символизировал чистые повязки, а красный – кровь. Известный всему миру трехцветный вариант сформировался значительно позже, уже на территории США: американские парикмахеры добавили третью синюю полосу в знак патриотизма и уважения к цветам национального флага, и лишь впоследствии этой детали придумали символическое объяснение, связанное с различием между артериальной и венозной кровью.