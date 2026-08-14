Зрелище на миллион: аисты слетелись в украинскую деревню перед отлетом в теплые края

Жители Обуховского района Киевской области стали свидетелями удивительного природного явления: на окраине одного из сел одновременно собрались сотни белых аистов.

Огромные стаи птиц заполнили местные поля и поймы, создав впечатляющее зрелище, которое традиционно приходится именно на августовские дни, сообщает Новости.Live.

Местные просторы стали для пернатых главной "базой отдыха" не случайно. Перед дальним перелетом птицам крайне необходим богатый источник пищи: лягушки, рыба, мелкие грызуны и насекомые. Водоемы и влажные луга Киевской области идеально подходят для того, чтобы быстро набрать необходимый вес для изнурительного перелета.

Завораживающее зрелище: смотрите видео

Почему аисты собираются в огромные стаи именно сейчас?

Август – время формирования больших предмиграционных скоплений. Пока молодняк учится держаться в воздушных потоках, взрослые птицы координируют маршруты.

Объединившись в многочисленные стаи, аистам легче защищаться от хищников и искать восходящие теплые потоки (термики), благодаря которым они преодолевают тысячи километров почти без взмахов крыльями.

Интересные факты о миграции аистов

Грандиозный маршрут

Украинские аисты преодолевают от 6 до 10 тысяч километров, направляясь на зимовку через Босфор и Ближний Восток в Центральную и Южную Африку.

Полет без остановок

Во время перелета птицы могут проводить в воздухе по 8 – 10 часов в сутки, развивая скорость до 50 километров в час при благоприятных погодных условиях.

Сон в полете

Орнитологи установили, что уставший аист способен вздремнуть прямо во время полета до 10 – 15 минут – за это время его место в центре стаи корректируют другие птицы с помощью звуковых сигналов.

Неизменная верность

Несмотря на дальний и опасный перелет, весной большинство аистов возвращаются в Украину точно к своим старым гнездам, которые они могут достраивать и использовать десятилетиями.

Сбор таких величественных стай в конце лета – не только захватывающая картина для очевидцев, но и напоминание о смене сезонов: аисты отправляются в перелет, предвещая приближение осени.