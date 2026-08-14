Величезні зграї птахів заповнили місцеві поля та заплави, створивши вражаюче видовище, яке традиційно припадає саме на серпневі дні, розповідають Новини.Live.

Місцеві простори стали для пернатих головною "базою відпочинку" не випадково. Перед далеким перельотом птахам критично необхідне багате джерело їжі: жаби, риба, дрібні гризуни та комахи. Водойми та вологі луки Київщини ідеально підходять для того, щоб швидко набрати необхідну вагу для виснажливого польоту.

Видовище, яке заворожує: дивіться відео

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Чому лелеки збираються у величезні зграї саме зараз?

Серпень – час формування великих передміграційних скупчень. Поки молодняк вчиться триматися в потоках повітря, дорослі птахи координують маршрути.

Згуртувавшись у чисельні зграї, лелекам легше захищатися від хижаків і шукати висхідні теплі потоки (терміки), завдяки яким вони долають тисячі кілометрів майже без змахів крилами.

Цікаві факти про міграцію лелек

Грандіозний маршрут

Українські лелеки долають від 6 до 10 тисяч кілометрів, прямуючи на зимівлю через Босфор і Близький Схід до Центральної та Південної Африки.

Політ без зупинок

Під час перельоту птахи можуть проводити в повітрі по 8 – 10 годин на добу, розвиваючи швидкість до 50 кілометрів на годину за сприятливих погодних умов.

Сон на льоту

Орнітологи встановили, що втомлений лелека здатен подрімати прямо під час польоту до 10 – 15 хвилин – за цей час його місце в центрі зграї коригують інші птахи за допомогою звукових сигналів.

Незмінна вірність

Попри далеку та небезпечну мандрівку, навесні більшість лелек повертаються в Україну точно до своїх старих гнізд, які вони можуть добудовувати й використовувати десятиліттями.

Збір таких величних зграй наприкінці літа – не лише захоплива картина для очевидців, а й нагадування про зміну сезонів: лелеки вирушають у вирій, віщуючи наближення осені.