Торт, который когда-то везли из Тарнополя как гостинец: как Тернополь вернул свою сладкую традицию

В сентябре 2025 года в Тернополе представили торт с ореховыми коржами, кофейно-ромовой пропиткой и масляным кремом. Его назвали "Привет из Тарнополя" и задумали как десерт, который можно привезти из города, так же как из Киева везут торт "Киевский".

В открытых источниках нет готового рецепта с точно отмеренными граммами, который просто нашли в старой книге и повторили спустя сто лет. Современный торт воссоздавали по воспоминаниям о старых тернопольских десертах, рассказам местных жителей и долгим экспериментам кондитерки. Название "Тернопольский" для городского торта, как выясняется, пытались использовать и раньше – по крайней мере, в 2003 году.

Какой торт ели в старом Тернополе?

В основе нынешней версии – ореховый торт, который связывают с довоенными кулинарными традициями города. Тернопольская краеведка и гастрогид Оксана Ленчук рассказывала, что примерно сто лет назад ореховые торты были привычной праздничной выпечкой. Их подавали на Рождество, Пасху и именины. Такие десерты готовили не только на Тернопольщине – ореховые торты были известны и в других регионах Украины, однако местный вариант запомнился сочетанием орехов, кофе и легких ромовых ноток.

Такой вкусный торт / Фото Терен

С выпечкой были связаны и отдельные домашние правила. По преданию, когда коржи стояли в печи, хозяйки старались не создавать сквозняков и не хлопать дверями, чтобы тесто не осело. Сам торт был достаточно ценным подарком, чтобы его или хотя бы кусок везли из города домой. Именно с этой традицией сейчас связывают название "Привет из Тарнополя". Однако здесь следует провести грань между семейной памятью и задокументированным рецептом.

Публичных архивных материалов, которые позволили бы воссоздать один конкретный "Тарнопольский торт" начала XX века с точной рецептурой, пока нет. Поэтому современная версия – это скорее реконструкция характерного для города вкуса, а не буквальное копирование одной старой технологической схемы.

Как воссоздавали торт, если точного рецепта не было?

К современной версии вернулись в рамках проекта "Вкусный Тернополь", который занимается местным гастрономическим наследием. Кондитер Ирина Шевчук начала работать над тортом в марте 2025 года. Один из главных способов поиска оказался необычным: она расспрашивала посетителей, какие десерты они помнят из детства и с какими вкусами у них ассоциируется Тернополь.

Постепенно повторялись одни и те же ориентиры – орехи, кофе, пропитанные коржи и небольшое количество крема. Далее начались уже кондитерские эксперименты. Меняли высоту коржей, их пропорции, количество пропитки и крема. Готовые варианты пробовали и корректировали, пока не остановились на сочетании, которое напоминало участникам дегустаций знакомые с детства десерты. 16 сентября 2025 года торт представили в Тернополе.

Основой стали ореховые коржи, кофейно-ромовая пропитка и масляный крем. Одна из жительниц Тернополя, пришедшая на дегустацию, описывала вкус как знакомый с детства, хотя и не могла вспомнить конкретный десерт. Более всего ей запомнились орехи. Такая реакция хорошо объясняет сам принцип, по которому создавали новую версию: воссоздавали не точное изделие одного кондитера, а вкусовую память о местной выпечке.

Почему торт похож на старую посылку?

Идею подарка перенесли и на оформление. Торт украсили элементами, связанными с Тернополем: старыми изображениями города, цветочком тернового куста и декоративным ключом. Его продают в коробке, стилизованной под почтовое отправление, на которой можно написать имя получателя и отправителя.

Внутрь также кладут поздравительное письмо. Так современное оформление продолжает старую историю о кусочке торта, который везли из города в качестве подарка. В сентябре 2025 года городской туристическо-информационный центр уже включил дегустацию "Привет из Тарнополя" в туристические экскурсии по городу.