Древний храм оказался фабрикой с токсичными печами: сенсационная находка ученых в Нубии

В Древнем Египте гончарные и фаянсовые печи всегда выносили далеко за пределы жилых кварталов и священных зон. Технологический процесс требовал высоких температур, а обжиг глазури сопровождался едким дымом и вредными испарениями, несовместимыми с храмовой чистотой.

Однако недавнее открытие международной группы ученых в Судане доказало: древняя Нубия жила по совершенно иным законам. Во время раскопок в храмовом комплексе Санам – части древней Напаты, столицы могущественного царства Куш – исследователи наткнулись на полноценную фаянсовую мастерскую, сообщает Antiquity.

Комплекс возник при правлении легендарного фараона 25-й династии Тахарки, правившего в 690 – 664 годах до нашей эры. Находка мастерской непосредственно внутри храмовых стен озадачила историков, ведь она полностью нарушает египетский канон пространственной планировки.

Шабти для царского некрополя

Главными находками стали зеленые фаянсовые фигурки шабти и керамические формы для их отливки. Согласно древним верованиям, эти статуэтки клали в погребения, чтобы в загробном мире они выполняли тяжелую работу вместо умершего.

По выводам археологов во главе с Реннаном Лемосом из Даремского университета и Кэтрин Хоули из Нью-Йоркского университета, мастерская в Санаме работала по прямому государственному заказу царского двора. Изготовленные здесь погребальные предметы предназначались для элитного некрополя в Нуре, где покоились кушитские правители и знатные вельможи.

Ученые не ожидали увидеть мастерскую на месте храма / Фото Antiquity

Священный статус изделий требовал абсолютной близости к божественной силе: процесс создания амулетов считался не просто ремеслом, а сакральным ритуалом перерождения материала, который должен был происходить под непосредственным наблюдением жрецов и богов.

Храм как "экономический комбинат"

Это открытие подтверждает ключевое отличие нубийской цивилизации от египетской. В царстве Куш храмы были не только очагами культа, но и мощными центрами государственной экономики, концентрации ресурсов и монопольного производства самых ценных товаров. Королевская власть держала технологии под строгой охраной, интегрируя ремесленников в храмовую иерархию.

Анализ химического состава найденных артефактов выявил еще одну важную деталь: кушитские мастера использовали исключительно местное сырье, а не импортированные полуфабрикаты. Несмотря на то, что Нубия переняла у северного соседа немало религиозных символов и внешних атрибутов власти, кушиты создали собственную независимую технологическую школу. Они адаптировали сложные производственные процессы к собственным ресурсам и социальной структуре, превратив храм в неприступную цитадель сакральной индустрии.