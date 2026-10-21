Проте недавнє відкриття міжнародної групи вчених у Судані довело: стародавня Нубія жила за зовсім іншими законами. Під час розкопок у храмовому комплексі Санам – частині стародавньої Напати, столиці могутнього царства Куш – дослідники натрапили на повноцінну фаянсову майстерню, розповідає Antiquity.

Комплекс постав за правління легендарного фараона 25-ї династії Тахарки, який правив у 690 – 664 роках до нашої ери. Знахідка майстерні безпосередньо всередині храмових стін спантеличила істориків, адже вона повністю ламає єгипетський канон просторового планування.

Шабті для царського некрополя

Головними знахідками стали зелені фаянсові фігурки шабті та керамічні форми для їхнього відливання. У давніх віруваннях ці статуетки клали в поховання, щоб у потойбічному світі вони виконували важку роботу замість померлого.

За висновками археологів на чолі з Реннаном Лемосом із Даремського університету та Кетрін Хоулі з Нью-Йоркського університету, майстерня в Санамі працювала на пряме державне замовлення царського двору. Виготовлені тут поховальні предмети призначалися для елітного некрополя в Нурі, де спочивали кушитські правителі та знатні вельможі.

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Вчені не очікували побачити майстерню на місці храму / Фото Antiquity

Священний статус виробів вимагав абсолютної близькості до божественної сили: процес створення амулетів вважався не просто ремеслом, а сакральним ритуалом переродження матеріалу, який мав відбуватися під прямим наглядом жерців і богів.

Храм як "економічний комбінат"

Це відкриття підтверджує ключову відмінність нубійської цивілізації від єгипетської. У царстві Куш храми були не лише осередками культу, а й потужними центрами державної економіки, концентрації ресурсів і монопольного виробництва найцінніших товарів. Королівська влада тримала технології під суворим замком, інтегруючи ремісників у храмову ієрархію.

Аналіз хімічного складу знайдених артефактів показав ще одну важливу деталь: кушитські майстри використовували виключно місцеву сировину, а не імпортовані напівфабрикати. Попри те, що Нубія перейняла в північного сусіда чимало релігійних символів та зовнішніх атрибутів влади, кушити створили власну незалежну технологічну школу. Вони адаптували складні виробничі процеси під власні ресурси й соціальну структуру, перетворивши храм на неприступну цитадель сакральної індустрії.