Она длиной с лимузин и имеет пыль вместо морды: что это за существо

В море хватает созданий, которые будто придумали специально для странного сна. Есть алые глубоководные рыбы, рыбы, "ходящие" пловцами по дну, и причудливые существа, внешность которых трудно описать без шуток.

Великозубая рыба-пила даже среди этого океанского чудеса имеет особый вид. Ее тело напоминает акулу, но на самом деле это скат. А впереди – длинный вырост, похожий на пыльцу, с 14 – 24 зубчатыми выступами по бокам, отмечает Discover Wildlife .

Именно этот "инструмент" сделал рыбу-пыли такой узнаваемой. Она может размахивать им из стороны в сторону, чтобы поразить добычу. Но эта же удивительная морда стала для животного проблемой: из-за нее рыба часто гибнет от человеческой деятельности.

Что такое крупнозубая рыба-пила?

Великозубая рыба-пила – это критически исчезающий вид скатов. Она имеет длинное тело, похожее на акулье, и очень заметный рострум – удлиненную часть морды, которую часто называют "пилой". Несмотря на жуткий вид, это животное гораздо больше должно бояться людей, чем люди – его.

Скат, напоминающий пыль / Фото Unsplash

Рыбы-пилы страдают из-за застройки побережий, загрязнения воды и чрезмерного лова. В общей сложности известно пять видов рыб-пыль. Крупнозубая рыба-пила принадлежит к крупнейшим среди них.

Она может вырастать до 7 метров в длину и весить примерно 500 – 600 килограммов. С виду это действительно странное создание. Рот и жабры расположены снизу, как у скатов. Но длинное тело и высокие спинные плавники делают ее похожей на акулу. Поэтому рыбу-пыли иногда называют "акулой-плотником", хотя на самом деле она не акула.

Где живет рыба-пила?

Великозубую рыбу-пылю можно встретить в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Она живет не только в море, но и в эстуариях и пресноводных средах. Молодые рыбы некоторое время проводят в реках. Лишь примерно в возрасте от трех до пяти лет они постепенно двигаются ближе к океану.

Зависимость от мелководных прибрежных мест делает вид особенно уязвимым. Такие участки часто застраивают, загрязняют или изменяют под нужды людей. А это сказывается на естественных "яслях", где растут молодые рыбы-пилы, и имеет долгие последствия для всей популяции.

Как она охотится своей "пилой"?

Великозубая рыба-пила питается рыбой, ракообразными и моллюсками, которые держатся у морского дна. Находить добычу ей помогает именно этот знаменитый вырост на морде. Эта "пила" не просто украшение и не случайная диковинка эволюции.

Как выглядит рыба-пила: смотрите видео

Рострум покрыт особыми рецепторами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические сигналы в воде и помогают находить добычу даже тогда, когда она плохо видна.

Большая площадь рострума дает рыбе больше места для столь чувствительных пор. Поэтому длинная морда для нее – не обуза, а очень точный сенсор. Благодаря этому рыба-пила может охотиться ночью или в мутной воде. Ей не нужно хорошо видеть добычу, чтобы ее найти. А когда жертва оказывается рядом, рыба может резко махать "пилой" из стороны в сторону и наносить сильные удары.

Опасна ли рыба-пила для человека?

Великозубая рыба-пила может быть огромной и фактически имеет на морде природное оружие, она не охотится на людей и не ищет встречи с ними. Эти животные скорее пугливы. Если рыба-пила увидит человека, вероятнее всего, она попытается уплыть.

Опасность возникает, когда ее поймать, загнать в ловушку или заставить защищаться. В такой ситуации рыба может размахивать рострумом из стороны в сторону. И лучше не оказываться рядом с этой "пилой" в момент, когда животное паникует.

Как рождаются рыбы-пилы?

Великозубые рыбы-пилы не откладывают икру. Они живородящие: самка вынашивает детенышей в теле и рождает уже сложившихся малышей. После спаривания в теле самки развивается от одного до 13 детенышей. Беременность длится около пяти месяцев.

Новорожденные рыбы-пилы уже достаточно большие – примерно 76 – 90 сантиметров в длину. Их "пила" на морде тоже уже полностью сформирована. Звучит опасно для матери, но природа это предусмотрела: рострум у малышей гибкий и покрытый защитной оболочкой, поэтому во время рождения не травмирует самку.

Великозубая рыба-пила имеет очень тревожный охранный статус. В Красном списке Международного союза охраны природы ее классифицируют как вид на грани исчезновения. Ученые считают, что среди акул и скатов рыбы-пилы являются одними из самых уязвимых к угрозам. Их прибрежные среды обитают из-за человеческой застройки, а медленное размножение не позволяет популяциям быстро восстанавливаться.

Отдельная проблема – их знаменитый рострум. Именно то, что делает рыбу-пыли узнаваемой, часто становится для нее ловушкой. Длинная "пила" с зубчатыми краями легко запутывается в рыболовных сетках. Иногда этих животных вылавливают намеренно – из-за их необычного вида и роста как "трофей". Но часто они становятся случайным приловом. Для и так медленно восстанавливающегося вида каждая такая потеря очень опасна.