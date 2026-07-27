Великозуба риба-пила навіть серед цього океанського дивосвіту має особливий вигляд. Її тіло нагадує акулу, але насправді це скат. А попереду – довгий виріст, схожий на пилку, з 14 – 24 зубчастими виступами з боків, зазначає Discover Wildlife.

Саме цей "інструмент" зробив рибу-пилу такою впізнаваною. Вона може розмахувати ним з боку в бік, щоб уразити здобич. Але ця ж дивовижна морда стала для тварини проблемою: через неї риба часто гине від людської діяльності.

Що таке великозуба риба-пила?

Великозуба риба-пила – це критично зникаючий вид скатів. Вона має довге тіло, схоже на акуляче, і дуже помітний рострум – видовжену частину морди, яку часто називають "пилою". Попри моторошний вигляд, ця тварина значно більше має боятися людей, ніж люди – її.

Скат, який нагадує пилу / Фото Unsplash

Риби-пили страждають через забудову узбереж, забруднення води й надмірний вилов. Загалом відомо п’ять видів риб-пил. Великозуба риба-пила належить до найбільших серед них.

Вона може виростати до 7 метрів завдовжки й важити приблизно 500 – 600 кілограмів. На вигляд це справді дивне створіння. Рот і зябра розташовані знизу, як у скатів. Але довге тіло й високі спинні плавці роблять її схожою на акулу. Через це рибу-пилу іноді називають "акулою-теслею", хоча насправді вона не акула.

Де живе риба-пила?

Великозубу рибу-пилу можна зустріти в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах. Вона живе не лише в морі, а й в естуаріях та прісноводних середовищах. Молоді риби певний час проводять у річках. Лише приблизно у віці від трьох до п’яти років вони поступово рухаються ближче до океану.

Залежність від мілководних прибережних місць робить вид особливо вразливим. Такі ділянки часто забудовують, забруднюють або змінюють під потреби людей. А це б’є по природних "яслах", де ростуть молоді риби-пили, і має довгі наслідки для всієї популяції.

Як вона полює своєю "пилою"?

Великозуба риба-пила живиться рибою, ракоподібними й молюсками, які тримаються біля морського дна. Знаходити здобич їй допомагає саме той знаменитий виріст на морді. Ця "пила" не просто прикраса і не випадкова дивина еволюції.

Як виглядає риба-пила: дивіться відео

Рострум укритий особливими рецепторами – ампулами Лоренціні. Вони вловлюють електричні сигнали у воді й допомагають знаходити здобич навіть тоді, коли її погано видно.

Велика площа рострума дає рибі більше місця для таких чутливих пор. Тому довга морда для неї – не тягар, а дуже точний сенсор. Завдяки цьому риба-пила може полювати вночі або в каламутній воді. Їй не потрібно добре бачити здобич, щоб її знайти. А коли жертва опиняється поруч, риба може різко махати "пилою" з боку в бік і завдавати сильних ударів.

Чи небезпечна риба-пила для людини?

Великозуба риба-пила може бути величезною і фактично має на морді природну зброю, вона не полює на людей і не шукає зустрічі з ними. Ці тварини радше полохливі. Якщо риба-пила побачить людину, найімовірніше, вона спробує відплисти.

Небезпека виникає тоді, коли її спіймати, загнати в пастку або змусити захищатися. У такій ситуації риба може розмахувати рострумом з боку в бік. І краще не опинятися поруч із цією "пилою" в момент, коли тварина панікує.

Як народжуються риби-пили?

Великозубі риби-пили не відкладають ікру. Вони живородні: самиця виношує дитинчат у тілі й народжує вже сформованих малят. Після спаровування в тілі самиці розвивається від одного до 13 дитинчат. Вагітність триває приблизно п’ять місяців.

Новонароджені риби-пили вже доволі великі – приблизно 76 – 90 сантиметрів завдовжки. Їхня "пила" на морді теж уже повністю сформована. Звучить небезпечно для матері, але природа це передбачила: рострум у малят гнучкий і вкритий захисною оболонкою, тому під час народження не травмує самицю.

Великозуба риба-пила має дуже тривожний охоронний статус. У Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи її класифікують як вид на межі зникнення. Науковці вважають, що серед акул і скатів риби-пили є одними з найвразливіших до загроз. Їхні прибережні місця існування руйнують через людську забудову, а повільне розмноження не дозволяє популяціям швидко відновлюватися.

Окрема проблема – їхній знаменитий рострум. Саме те, що робить рибу-пилу впізнаваною, часто стає для неї пасткою. Довга "пила" із зубчастими краями легко заплутується в рибальських сітках. Іноді цих тварин виловлюють навмисно – через їхній незвичний вигляд і рострум як "трофей". Але часто вони стають випадковим приловом. Для виду, який і так повільно відновлюється, кожна така втрата дуже небезпечна.