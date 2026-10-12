Баязид боролся за трон, а Селим строил школы: почему Сулейман сделал ставку именно на него

После смерти Хюррем Султан в 1558 году соперничество между двумя ее сыновьями уже было практически невозможно сдержать. Мустафы и Джихангира уже не было в живых, поэтому Селим и Баязид остались двумя главными претендентами на османский престол.

Пока жила Хюррем Султан, хрупкий мир между ее взрослыми сыновьями держался на авторитете матери. Ее смерть в 1558 году сорвала все сдерживающие факторы. Баязид – горячий, талантливый полководец и любимец янычар – никогда не скрывал своих амбиций. Селим действовал гораздо более тонко, козырял указами султана и годами терпеливо управлял провинциями, рассказывает islamansiklopedisi.

Все вспыхнуло осенью того же года, когда стареющий Сулейман приказал разлучить сыновей: послушного Селима перевел в Конью, а своенравного Баязида изгнал из уютной Кютахьи в далекую восточную Амасью.

Из рая в ад

Для Баязида это было не просто повышение доходов, которым отец пытался подсластить пилюлю, а приговор. Кютахья находилась в непосредственной близости от Стамбула – оттуда в случае смерти султана можно было за несколько дней доскакать до дворца и захватить казну.

А вот Амасья же была "местом, где медведи бродят", на востоке, где в свое время сидел казненный шехзаде Мустафа. В письмах к отцу Баязид отчаянно писал, что этот переезд подобен пути "из рая в ад". Он тянул время, торговался и умолял оставить его на месте.

Сулейман воспринял это однозначно: сын не просто спорит с братом, он бросает вызов верховной власти падишаха.

Баязид мечтал занять место падишаха / Коллаж 24 Канала

Битва под Коньей и бегство к врагу

Поняв, что оказался в немилости, Баязид пошел на самоубийственный шаг: объявил набор собственного войска. Сулейман ответил жестко – признал сына мятежником, объявил его вне закона и направил на помощь Селиму регулярные имперские полки во главе с опытным визирем Соколлу Мехмедом-пашой.

В мае 1559 года у стен Коньи столкнулись две армии. 30-тысячное ополчение Баязида не устояло против вышколенной правительственной гвардии. Потерпев сокрушительное поражение, раненый шехзаде вместе с детьми бежал в Иран – под крыло заклятого врага османов, сефевидского шаха Тахмаса. Это был переломный момент – теперь жизнь Баязида висела на волоске, где бы он ни находился.

В конце концов, через три года золото Сулеймана перевесило восточное гостеприимство, и в июле 1562 года Баязида и четырех его маленьких сыновей задушили прямо в Казвине османские палачи.

Триумф терпения

Пока Баязид сжигал мосты в мятежах, Селим укреплял статус единственного легитимного наследника. В Конье и Карапинаре он развернул масштабное строительство: возводил караван-сараи, мечети, городские водопроводы и школы, демонстрируя отцу образ надежного государственного строителя, а не амбициозного бунтаря.

Селим не победил брата в открытом поединке на отвагу. Он выиграл главную партию своей жизни благодаря железной выдержке: остался внутри системы, строго подчинялся воле Сулеймана и просто дождался момента, когда на пути к трону не осталось ни одного живого соперника.