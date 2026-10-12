Поки жила Хюррем Султан, крихкий мир між її дорослими синами тримався на авторитеті матері. Її смерть у 1558 році зірвала всі запобіжники. Баязид – гарячий, талановитий полководець і улюбленець яничарів ніколи не приховував амбіцій. Селім діяв значно тонше, козиряв указами султана й роками терпляче керував провінціями, розповідає islamansiklopedisi.

Усе спалахнуло восени того ж року, коли старіючий Сулейман наказав розвести синів подалі один від одного: слухняного Селіма перевів до Коньї, а норовливого Баязида вислав із комфортної Кютах'ї до далекої східної Амасьї.

Із раю до пекла

Для Баязида це було не просто підвищення доходів, яким батько намагався підсолодити пігулку, а вирок. Кютах'я стояла впритул до Стамбула – звідти в разі смерті султана можна було за кілька днів доскакати до палацу й узяти скарбницю.

А от Амасья ж була "ведмежим кутом" на сході, де свого часу сидів страчений шехзаде Мустафа. У листах до батька Баязид розпачливо писав, що цей переїзд подібний до дороги "з раю до пекла". Він тягнув час, торгувався й благав залишити його на місці.

Сулейман сприйняв це однозначно: син не просто сперечається з братом, він кидає виклик верховній владі падишаха.

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Баязид мріяв зайняти місце падишаха / Колаж 24 Каналу

Битва під Коньєю та втеча до ворога

Зрозумівши, що опинився в опалі, Баязид вчинив самогубний крок: оголосив набір власного війська. Сулейман відповів жорстко – визнав сина бунтівником, оголосив його поза законом і кинув на допомогу Селіму регулярні імперські полки на чолі з досвідченим візиром Соколлу Мехмедом-пашею.

У травні 1559 року біля стін Коньї зійшлися дві армії. 30-тисячне ополчення Баязида не встояло проти вимуштрованої урядової гвардії. Зазнавши нищівної поразки, поранений шехзаде разом із дітьми втік до Ірану – під крило заклятого ворога османів, сефевідського шаха Тахмаспа. Це була точка неповернення – тепер життя Баязида висіло на волосинці, де б він не був.

Зрештою, через три роки золото Сулеймана переважило східну гостинність, і в липні 1562 року Баязида та чотирьох його маленьких синів задушили просто в Казвіні османські кати.

Тріумф терпіння

Поки Баязид спалював мости в заколотах, Селім закріплював статус єдиного легітимного спадкоємця. У Коньї та Карапинарі він розгорнув масштабне будівництво: зводив караван-сараї, мечеті, міські водогони та школи, демонструючи батькові образ надійного державного будівничого, а не амбітного бунтаря.

Селім не переміг брата у відкритому двобої хоробрості. Він виграв головну партію свого життя завдяки залізній витримці: залишився всередині системи, суворо підкорявся волі Сулеймана й просто дочекався моменту, коли на шляху до трону не залишилося жодного живого суперника.