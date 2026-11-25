Пока цены на традиционное топливо постоянно колеблются, в Хмельницкой области делают ставку на мискантус гигантский – многолетнюю злаковую культуру, которая внешне напоминает камыш с крепким стеблем, как у бамбука.

По энергетической ценности всего 1 тонна сухой биомассы этого растения заменяет около 500 кубометров природного газа. Как рассказал "Суспильному" председатель Хмельницкого энергетического кластера Степан Кушнир, плантации мискантуса в области уже занимают более 200 гектаров в 4 общинах и приносят стабильную прибыль без ежегодного пересева.

Как используют мискантус: от отопления больниц до экспорта в Европу

Главное преимущество мискантуса заключается в том, что его высаживают корневищами только один раз, а урожай собирают более 20 лет подряд без использования химикатов. Начиная с 3-го года вегетации, 1 гектар стабильно дает 15–20 тонн сухой биомассы ежегодно.

Сбор мискантуса в Хмельницкой области / Фото Степана Кушнира

В Грицевской общине собранное сырье со 170 гектаров отправляют на производство электроэнергии, а в Теофипольской общине из биомассы изготавливают топливные пеллеты для отопления коммунальных учреждений – только местная больница потребляет около 600 тонн таких гранул за сезон. Кроме того, экологически чистое измельченное сырье экспортируют в Европу в качестве подстилки для лошадей, а также используют для восстановления истощенных почв и производства биометана и бумаги.

Сколько стоит заложить плантацию и когда она окупается

Для посадки 1 гектара требуется около 20 000 корневищ стоимостью по 9 гривен каждое. Вместе с подготовкой почвы и посадкой стартовые инвестиции составляют примерно 220 000 гривен. После этого расходы сводятся лишь к ежегодному сбору урожая. Даже при минимальной урожайности в 15 тонн с гектара продажа сырья приносит около 75 000 гривен (более 1000 евро чистой прибыли в год), а собственная переработка биомассы в топливные пеллеты делает проект еще более рентабельным для общин и фермерских хозяйств.