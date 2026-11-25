За енергетичною цінністю всього 1 тонна сухої біомаси цієї рослини замінює близько 500 кубометрів природного газу. Як розповів "Суспільному" голова Хмельницького енергетичного кластеру Степан Кушнір, плантації міскантусу в області вже займають понад 200 гектарів у 4 громадах і приносять стабільний прибуток без щорічного пересівання.

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Як використовують міскантус: від опалення лікарень до експорту в Європу

Головна перевага міскантусу полягає в тому, що його висаджують кореневищами лише 1 раз, а врожай збирають понад 20 років поспіль без використання хімікатів. Починаючи з 3 року вегетації, 1 гектар стабільно дає 15 – 20 тонн сухої біомаси щороку.

Збір міскантусу на Хмельниччині / Фото Степана Кушніра

У Грицівській громаді зібрану сировину зі 170 гектарів відправляють на виробництво електроенергії, а в Теофіпольській громаді з біомаси виготовляють паливні пелети для опалення комунальних закладів – лише місцева лікарня споживає близько 600 тонн таких гранул за сезон. Крім того, екологічно чисту подрібнену сировину експортують до Європи як підстилку для коней, а також застосовують для відновлення виснажених ґрунтів та виробництва біометану й паперу.

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Скільки коштує закласти плантацію і коли вона окуповується

Для засадження 1 гектара потрібно близько 20000 кореневищ вартістю по 9 гривень кожне. Разом із підготовкою ґрунту та посадкою стартові інвестиції становлять приблизно 220 000 гривень. Після цього витрати зводяться лише до щорічного скошування врожаю. Навіть за мінімальної врожайності 15 тонн із гектара продаж сировини приносить близько 75 000 гривень (понад 1000 євро чистого прибутку на рік), а власна переробка біомаси на паливні пелети робить проєкт ще рентабельнішим для громад і фермерських господарств.