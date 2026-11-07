Дерево уже обнажилось, а зеленые шары остались: что растет на ветвях и угрожает ли это дереву

После листопада на ветвях некоторых деревьев остаются зеленые шарики, которые хорошо видны издалека. Это отдельное растение – омела, которая сохраняет листья даже тогда, когда дерево уже стоит голым.

Она оселяется высоко над землей, а ее семена на новые ветви переносят птицы. Со временем небольшой куст разрастается, получая часть необходимых веществ от дерева, на котором он прикрепился.

Что это за зеленые шары растут на деревьях и как они туда попадают?

Такие шаровидные кусты образует омела – многолетнее вечнозеленое растение, об особенностях которого рассказывает автор канала"Характерник". Ее можно увидеть на тополях, кленах, липах, ивах, яблонях и других деревьях.

Омелу называют полупаразитом, поскольку она сочетает два способа питания. Зеленые листья осуществляют фотосинтез – образуют органические вещества с помощью солнечного света. В то же время воду и минеральные вещества растение получает от дерева через гаустории – специальные структуры, проникающие в его ткани.

Почему омела особенная / Фото Unsplash

Омела является двудомным растением: мужские и женские цветки развиваются на разных кустах. Белые ягодообразные плоды образуются только на женских особях после опыления. Внутри находится семя, окруженное липкой мякотью. Птицы поедают плоды и помогают растению переселяться на другие деревья.

Семена могут попасть на ветку вместе с пометом или остаться там, когда птица очищает клюв от липкой мякоти. Если условия благоприятны, они прорастают и постепенно приживаются на новом дереве.

Может ли омела уничтожить дерево и как ограничить ее распространение?

Появление одного куста омелы еще не означает, что дерево обречено. Небольшое количество таких растений обычно не наносит значительного вреда, однако большие скопления могут заметно ослаблять дерево.

Что известно об омеле: смотрите видео

Особенно ощутимой становится конкуренция за воду, когда ее не хватает. Последствия зависят от количества омелы, состояния дерева и условий, в которых оно растет. При сильном поражении могут ухудшаться рост и состояние кроны, засыхать отдельные ветви. Поэтому утверждение, что омела никогда не приводит к гибели дерева, было бы неверным: она способна стать одним из факторов его истощения.

Просто срезать зеленый комок недостаточно, чтобы полностью избавиться от растения. Часть его структур остается внутри ветки и может дать новые побеги. Для полного удаления обычно требуется обрезать и пораженную часть ветки. Объем такой работы зависит от того, насколько омела распространилась по кроне. Если она поселилась на больших ветвях или вблизи ствола, способ обрезки должен определить специалист по уходу за деревьями: чрезмерное удаление кроны также может нанести вред дереву.