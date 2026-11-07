Дерево вже голе, а зелені кулі залишилися: що росте на гілках і чи загрожує це дереву

Вона оселяється високо над землею, а її насіння на нові гілки переносять птахи. Згодом невеликий кущ розростається, отримуючи частину необхідних речовин від дерева, на якому закріпився.

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Що за зелені кулі ростуть на деревах і як вони там опиняються?

Такі кулясті кущі утворює омела – багаторічна вічнозелена рослина, про особливості якої розповідає автор каналу "Характерник". Її можна побачити на тополях, кленах, липах, вербах, яблунях та інших деревах.

Омелу називають напівпаразитом, оскільки вона поєднує два способи живлення. Зелене листя здійснює фотосинтез – утворює органічні речовини за допомогою сонячного світла. Водночас воду й мінеральні речовини рослина отримує від дерева через гаусторії – спеціальні структури, які проникають у його тканини.

Чим особлива омела / Фото Unsplash

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Омела є дводомною рослиною: чоловічі та жіночі квітки розвиваються на різних кущах. Білі ягодоподібні плоди утворюються лише на жіночих особинах після запилення. Усередині міститься насіння, оточене липкою м’якоттю. Птахи поїдають плоди й допомагають рослині переселятися на інші дерева.

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Насіння може потрапити на гілку з послідом або залишитися там, коли птах очищає дзьоб від липкої м’якоті. Якщо умови сприятливі, воно проростає й поступово закріплюється на новому дереві.

Чи може омела знищити дерево та як обмежити її поширення?

Поява одного куща омели ще не означає, що дерево приречене. Невелика кількість таких рослин зазвичай не завдає значної шкоди, проте великі скупчення можуть помітно послаблювати дерево.

Що відомо про омелу: дивіться відео

Особливо відчутною стає конкуренція за воду, коли її бракує. Наслідки залежать від кількості омели, стану дерева та умов, у яких воно росте. За сильного ураження можуть погіршуватися ріст і стан крони, всихати окремі гілки. Тому твердження, що омела ніколи не призводить до загибелі дерева, було б неправильним: вона здатна стати одним із чинників його виснаження.

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Просто зрізати зелену кулю недостатньо, щоб повністю позбутися рослини. Частина її структур залишається всередині гілки й може дати нові пагони. Для повного видалення зазвичай потрібно обрізати й уражену частину гілки. Обсяг такої роботи залежить від того, наскільки омела поширилася кроною. Якщо вона оселилася на великих гілках або поблизу стовбура, спосіб обрізування має визначити фахівець із догляду за деревами: надмірне видалення крони також може зашкодити дереву.