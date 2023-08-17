Продали вигадані товари на 330 000 тисяч: Кіберполіція ліквідувала 3 злочинні схеми
Джерело:Кіберполіція України
Група "продавців" ошукала чимало громадян України в інтернеті. Кияни та жителька Харкова у різний спосіб змушували покупців перераховувати їм передоплату, а потім зникали разом з грошима.
Департамент кіберполіції та Головне слідче управління Нацполіції викрили групу злочинців. Правоохоронці розповіли, які схеми вигадали ці зловмисники.
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Як "продавці" ошукували користувачів
42-річний житель Києва разом зі спільниками втілив у життя кілька схем. Він створив фейковий акаунт для ведення торгів на популярному інтернет-аукціоні та залучив до керування ним 59-річного знайомого. Разом вони виставляли на продаж антикварні, сувенірні та колекційні монети. Звичайно, цього товару у них не було в наявності.
Коли з'являлися переможці торгів, шахраї просили в них передоплату на банківські картки та обіцяли після її отримання відправити лоти поштою. Однак після перерахування грошей вони просто зникали.
Яку ще схему вони придумали
Крім цього кияни створили фейкові сторінки магазинів у соцмережах та почали "продавати" за зниженими цінами меблі та інші неіснуючі товари. До цієї схеми зловмисники залучили 29-річну харків'янку. Шахраї знову вимагали повну передоплату від клієнтів і теж зникали з їхніми грошима.
А ще організатор та його спільник займалися схемою з дроп-картами для виводу грошей. Також відомо, що цей організатор планував злочинну діяльність, координував дії спільників та розподіляв між ними вкрадені гроші.
Встановлено 17 злочинних епізодів вчинених фігурантами. Загальна сума завданих збитків становить 330 тисяч гривень,
– зазначається у повідомленні.
Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Вони повідомили фігурантам про підозру у шахрайстві. Суд отримав обвинувальний акт.
Речі фігурантів та докази / Фото Кіберполіції України
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