Журналіст Time Саймон Шустер, автор книги про Володимира Зеленського, записав інтерв'ю з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Не менш значущими виявилися обставини цієї зустрічі та питання, хто саме виступив ініціатором розмови.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Саймона Шустера для видання Time.

До теми "Не кидати каміння одне в одного": Лукашенко закликав Зеленського сісти за стіл переговорів

Як Шустер брав інтерв'ю у Лукашенка?

Саймон Шустер наголосив, що, плануючи інтерв'ю з главою будь-якої держави, журналіст зазвичай робить перший крок, надсилаючи запит до пресслужби та сподіваючись, що хтось таки дасть відповідь.

Час від часу, коли президент справді хоче поговорити, запрошення може піти від нього. Але рідко ці пропозиції були такими настирними, як ті, що надійшли до мене цієї весни від союзників Олександра Лукашенка, диктатора Білорусі,

– розповів журналіст.

Шустер наголосив, що йому не одразу було зрозуміло, чого саме хотіли посередники. Адже він ніколи не був у Білорусі та не писав про цю країну багато, хоча його репортажі про її сусідів, Росію та Україну, все ж дали журналістові уявлення про історію Лукашенка.

"У Європі він має сумнівну честь триматися при владі довше, ніж будь-який інший чинний лідер, разючий 31 рік без перерви, а це означає, що більшість із 9 мільйонів людей у його країні, що не має виходу до моря, ніколи не знали іншого правителя у своєму дорослому житті. Його режим також є одним із найрепресивніших та найізольованіших у світі, з жахливими відносинами та майже повною відсутністю торгівлі з чотирма з 5 сусідів, і майже повною залежністю від п'ятого сусіда – Росії", – пояснив Саймон Шустер.

Він наголосив, що для його рішення відповісти на дзвінок від чиновника уряду Лукашенка в травні було неочевидним, Цей посадовець, як виявилося, видається, не мав досвіду у спілкуванні із західними ЗМІ.

Через кілька хвилин нашої розмови чиновник запитав, скільки коштуватиме домовитися про інтерв'ю з Time, і він виглядав здивованим, дізнавшись, що цей процес не може передбачати жодного хабаря. "Просто перевіряю, – сказав він, – щоб уникнути будь-яких непорозумінь пізніше",

– розповів Шустер.

Журналіст розповів, що після кількох дзвінків і повідомлень зрештою вдалося домовитися про умови інтерв'ю; воно мало відбутися в Мінську, столиці Білорусі, без жодних питань чи тем, що залишалися поза увагою.

"Лише пізніше, після кількох розмов з американськими та європейськими дипломатами, мотиви Лукашенка стали зрозумілими", – пояснив кореспондент, мавши на увазі посередницьку роль білоруського диктатора між американцями та росіянами та прагнення вивести Білорусь із політичної ізоляції.