Виглядають безглуздо: якою є реакція партнерів щодо передачі іранських ракет Росії Іран

Іран на офіційному рівні визнав, що країна передала Росії балістичні ракети. Реакції Заходу, як такої, не було, а санкційна політика не працює.

Це свідчить про недієздатність наших партнерів реагувати на експансію Ірану, Захід повинен випрацювати нову стратегію та змінити риторику. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що для закінчення російської агресії потрібно накладати вторинні санкції на країни, з якими співпрацює Росія.

Дивіться також Не фатально: Дикий пояснив, які ракети Іран міг передати Росії

Реакція партнерів щодо передачі іранських ракет Росії Іран

Керівник Центру розповів, що раніше світ ніяк не відреагував на те, що Іран постачав Росії свої "Шахеди". Те саме відбувається і з балістичними ракетами.

Заява Заходу, без перебільшення, смішна. В очах українців і, на жаль, росіян західні партнери нашої країни виглядають безглуздо,

– підкреслив Клочок.

За словами керівника Центру, іранський парламентар відкрито заявив, що вони можуть продавати Росії балістичні ракети, адже НАТО надає військову допомогу Україні. Ба більше, їхня країна вже давно перебуває під санкціями.

Зауважте! Член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Бахшаєш Ардестані також заявив, що Іран нібито змушений здійснювати бартер із Росією: Москва дає Тегерану сою та пшеницю, а той їй – ракети та дрони.

Залишається риторичне питання: чи має Захід стратегію стримування іранської агресії, експансії на Близькому Сході та загалом протидія терористам щодо захисту світу?

Зараз таке враження, що Захід виглядає доволі слабким. Це наштовхує на думку необхідності зміни риторики та стратегії. Теперішня санкційна західна політика щодо диктаторського світу не працює

– зазначив Клочок.

Індія, Монголія та Азербайджан розширюють співпрацю в енергетичному секторі з країною-агресоркою за мовчазної згоди Заходу, що є ще одним яскравим прикладом недієздатності санкцій.

Керівник Центру наголосив, що протидія експансії Ірану повинна бути ефективніша. Для прикладу, ця країна експортує Китаю нафту, тому на обидві країни повинні бути накладені санкції. Хоч це буде негативно впливати на світову економіку, але з цим потрібно боротись.

Можливість Росії продовжувати війну залежить від кількості грошей, які вона отримає від зовнішньоекономічної діяльності. Сьогодні вона здійснює її, в більшості випадків, у піратський спосіб.

Якщо не буде вторинних санкцій, які не будуть торкатись країн, які співпрацюють з Росією, то це буде тривати вічно,

– зауважив Клочок.