Це 24 Каналу зауважив ветеран російсько-української війни Євген Дикий. За його словами, це неприємна новина, однак це не фатально.
До теми Влаштували бартер: в Ірані все ж визнали, що передали Росії ракети
"Це вкрай неприємно, але абсолютно не фатально. Це не 200 ядерних ракет. Це 200 ракет Fath, які мають дальність дії 120 кілометрів. Це навіть менше, ніж у російських ракет із комплексу С-300. Щоправда, тут більша боєголовка, ніж у ракети С-300", – сказав він.
Ще 200 болючих ударів
Євген Дикий зазначив, що все одно це погана новина саме для прифронтових міст. Російські окупанти будуть відстрілювати іранські балістичні ракети Fateh-360 приблизно за 50 кілометрів за лінією фронту.
Але це ще 200 болючих ударів. Вони не будуть підвозити пускові на нулі у жодному разі. Приблизно за 50 кілометрів за лінією фронту вони будуть їх відстрілювати. На жаль, у межах приблизно 70-кілометрової смуги вздовж фронту вони завдадуть ще 200 якихось ударів,
– пояснив він.
Що про це відомо
- Аналітики ISW написали, що нещодавно Іран поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Офіційні особи США та Європи підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності. Саме такими є Fateh-360.
- Очільник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заперечив постачання балістичних ракет Росії. Він заявив, що Тегеран ніколи не був учасником російсько-українського "конфлікту".
- Водночас член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Іран все-таки відправив до Росії балістичні ракети. За його словами, Тегеран нібито змушений здійснювати бартер із Росією: Москва дає Тегерану сою та пшеницю, а той їй – ракети та дрони.