Выглядят нелепо: какова реакция партнеров по передаче иранских ракет России Иран

Иран на официальном уровне признал, что страна передала России баллистические ракеты. Реакции Запада, как таковой, не было, а санкционная политика не работает.

Это свидетельствует о недееспособности наших партнеров реагировать на экспансию Ирана, Запад должен выработать новую стратегию и изменить риторику. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что для окончания российской агрессии нужно накладывать вторичные санкции на страны, с которыми сотрудничает Россия.

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Реакция партнеров относительно передачи иранских ракет России Иран

Руководитель Центра рассказал, что ранее мир никак не отреагировал на то, что Иран поставлял России свои "Шахеды". То же самое происходит и с баллистическими ракетами.

Заявление Запада, без преувеличения, смешное. В глазах украинцев и, к сожалению, россиян западные партнеры нашей страны выглядят нелепо,

– подчеркнул Клочок.

По словам руководителя Центра, иранский парламентарий открыто заявил, что они могут продавать России баллистические ракеты, ведь НАТО оказывает военную помощь Украине. Более того, их страна уже давно находится под санкциями.

Заметьте! Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Бахшаеш Ардестани также заявил, что Иран якобы вынужден осуществлять бартер с Россией: Москва дает Тегерану сою и пшеницу, а тот ей – ракеты и дроны.

Остается риторический вопрос: имеет ли Запад стратегию сдерживания иранской агрессии, экспансии на Ближнем Востоке и в целом противодействие террористам по защите мира?

Сейчас такое впечатление, что Запад выглядит довольно слабым. Это наталкивает на мысль о необходимости изменения риторики и стратегии. Нынешняя санкционная западная политика в отношении диктаторского мира не работает

– отметил Клочок.

Индия, Монголия и Азербайджан расширяют сотрудничество в энергетическом секторе со страной-агрессором при молчаливом согласии Запада, что является еще одним ярким примером недееспособности санкций.

Руководитель Центра отметил, что противодействие экспансии Ирана должно быть более эффективным. Для примера, эта страна экспортирует Китаю нефть, поэтому на обе страны должны быть наложены санкции. Хотя это будет негативно влиять на мировую экономику, но с этим нужно бороться.

Возможность России продолжать войну зависит от количества денег, которые она получит от внешнеэкономической деятельности. Сегодня она осуществляет ее, в большинстве случаев, пиратским способом.

Если не будет вторичных санкций, которые не будут касаться стран, которые сотрудничают с Россией, то это будет продолжаться вечно,

– отметил Клочок.