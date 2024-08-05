Це не людина, – донька Фаріон відповіла, що хотіла б сказати батькам підозрюваного Зінченка

Донька української мовознавиці Ірини Фаріон зізналася, що хотіла б сказати батькам підозрюваного у вбивстві її матері В'ячеслава Зінченка, якби їх побачила. Софія Особа наголосила, що, ймовірно, вона б нічого їм не сказала.

Донька Ірини Фаріон також наголосила, що підозрюваний у вбивстві її матері поводиться занадто самовпевнено і не відчуває провини за свій злочин.

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Про що б донька Фаріон поговорила з батьками підозрюваного

Софія Особа підкреслила, що, ймовірно, вона мала б сказати батькам підозрюваного у вбивстві її матері, що вони виховали вбивцю. Але, на думку доньки мовознавиці, батьки хлопця і самі розуміють, кого виховали.

Якби я їх побачила, я б не підійшла. Мені було основне – поговорити з ним, щоб потім мати, що сказати своїм дітям,

– зазначила донька професорки.

Вона також розповіла, що хотіла побачити людину, яка вбила її маму. Водночас, за словами Софії, вона відчула, що підозрюваний не має відчуття жодної провини та почувається самовпевнено.

"Людина, яка може підійти впритул і в когось вистрелити – це не людина, і навіть не тварина. Це істота, яка вбила Ірину Фаріон, яка боролася за мову, бо мова – це зброя", – сказала донька вбитої мовознавиці.

Софія Особа також розповіла, що побачила в очах підозрюваного В'ячеслава Зінченка порожнечу. Також вона зазначила, що випадок в суді, коли хлопець показав їй язика, лише відкрило його "справжнє обличчя".

Ми будемо вимагати найвищу міру покарання, довічно,

– розповіла донька Фаріон.

Окрім того, жінка уточнила, що довіряє державі як стороні звинувачення стосовно вбивства її мами.

До слова, Софія Особа також розповіла про дивні передчуття перед загибеллю її мами. Донька Ірини Фаріон розповіла, що її мама перед смертю телефонувала їй і питала, чи зачинила вона вікна і двері, чи вона з дітьми вдома. Водночас сама Фаріон не висловлювала прямих побоювань і не розповідала про отримання будь-яких погроз.