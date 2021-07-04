Заборонена історія: чому селище на Донеччині справедливо перейменували в Нью-Йорк

Прифронтовому селищу Новгородське Донецької області нарешті повернули історичну назву – Нью-Йорк. Це ім'я селище мало до 1951 року. Однак з початком холодної війни радянська влада вирішила змінити ідеологічно неправильний топонім на нейтральніший.

Український Нью-Йорк розташований на самій лінії фронту. Під час загострень там добре чути розриви снарядів та цокіт кулемета. Але війна колись закінчиться, і тоді нью-йоркці зможуть заробляти на своїй самобутності.

До теми На Донеччині з'явився свій Нью-Йорк

Відновлення історичної справедливості вже спровокувало справжню істерику у росіян, які чомусь виступили проти повернення справжньої назви. Хоча саме представники Кремля зазвичай наголошують на тому, що не можна переписувати історію.

Що ж, Україна, як бачимо, історію поважає. А от росіяни, де їм зручно, як раз не проти її переписати.

Історія назви селища на Сході

Попри американську назву, Нью-Йорк – є німецьким поселенням. Колись німці з протестантського руху менонітів переселялися на Схід та на Вівдень України, рятуючись від переслідувань на батьківщині.

Царський уряд заохочував таке переселення, і німецькі колонії в Україні множилися, як гриби. Однак у радянські часи в Україні провели справжню етнічну чистку, під час якої німців репресували або депортували з території УРСР, а їхні поселення позбавили автентичних назв.

. Наразі у Нью-Йорку проживає приблизно 10 тисяч жителів.

Довгий час про це викорінення німецької спадщини в нас не згадували. Про геноцид українців, голокост, депортацію кримських татар ми говоримо багато, а депортація українських німців якось винесли за дужки.



Нью-Йорк на Сході України / Фото "Бабеля"

Німецькі колонії в Україні

Однак історія з перейменуванням Нью-Йорка є гарним приводом згадати і про ці колишні німецькі поселення, які були перейменовані за радянської влади. Таких німецьких колоній в Україні десятки. І настав час повернути справжні імена не тільки Нью-Йорку, але і їм теж. Адже це важливий пласт нашої історії та культури.

Достатньо поглянути на старі мапи, щоб переконатися, скільки на них німецьких топонімів. Наприклад, навколо сучасного Запоріжжя були цілі розсипи таких поселень. А один з районів міста – Кічкас – у минулому навіть мав німецьку назву Айнлаге.



Центральна вулиця колонії Айнлаге – Кічкас перед затопленням / Фото Фонду Національного заповідника "Хортиця"

Однак після встановлення радянської влади розпочався наступ на німецьке населення. Німців примусово переселяли до Сибіру та Казахстану. А після Другої світової війни розпочався вже справжній геноцид – усіх німців зробили винними за етнічною ознакою і депортували з України. Німецькі назви перейменували, кладовища розгромили, хоча подекуди німецькі надгробки збереглися.

Відродження німецької спадщини України

Повернення Нью-Йорка актуалізувало питання відродження усієї німецької спадщини України. Такий ренесанс міг би стати дуже важливою і корисною програмою, спрямованою зокрема на залучення в Україну німецьких інвесторів та німецьких туристів.

Варто було б повернути німецькі назви історичним поселенням, відновити і привести в порядок вцілілі пам'ятки архітектури та могили, організувати у тому ж Запоріжжі масштабний фестиваль німецької культури. Упевнений, що німці ще й з радістю би це проспонсорували.

Що відомо про український Нью-Йорк? Селище міського типу Нью-Йорк розташоване на річці Кривий Торець. Це за 10 кілометрів від Торецька та за 38 кілометрів від Донецька. Ще у 1892 році в населеному пункті заснували німецьку колонію, яка і мала відповідну назву. У 1951 році селище перейменували на Новгородське, але вже у 2016 році місцеві повернули історичну назву.

Погодьтеся, це класна історія. І я не розумію, чому ніхто досі про це не задумався. Якщо ми інтегруємося до Європейського Союзу – цілком логічно було б підкреслювати усе, що споріднює та об'єднує Україну з європейськими країнами.

Зверніть увагу Це не жарт: до Нью-Йорка можна доїхати поїздом Укрзалізниці

Відновлення німецької спадщини однозначно поліпшило б сприйняття України у Німеччині і ускладнило б роботу російським лобістам в цій країні. Крім того, такий проєкт безумовно був би корисним для областей східної та південної України, адже посилив би зв'язок цього регіону, на який ще зазіхає Москва, з європейською культурою.