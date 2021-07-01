За проголосував 301 нардеп. Таким чином депутати схвалили проєкт постанови №5081.

До теми Жителі селища на Донеччині хочуть повернути історичну назву Нью-Йорк: які підстави

На Донеччині з'явився свій Нью-Йорк

Верховна Рада ухвалила рішення перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району, що на Донеччині, в Нью-Йорк.

Перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк,

– постановила Верховна Рада.

Нардепи прийняли постанову без обговорення. До речі, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув подання про перейменування селища на своєму засіданні ще у лютому 2021 року.

Подання у Раду скерувала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

Що відомо про селище на Донеччині

У пояснювальній записці проєкту мовиться, що селище розміщене за 42 кілометри від райцентру – міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тисяч мешканців. Селище входить до Торецької міської територіальної громади.

Український інститут національної пам'яті відзначає, що повернення історичної назви "Нью-Йорк" селищу міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області заслуговує на всебічну підтримку,

– мовиться у повідомленні.

До речі, Нью-Йорк – це історична назва селища.

За інформацією "Вікіпедії", німецька колонія Нью-Йорк була заснована в 1892 році на правому березі річки Кривий Торець. Засновниками були німці меноніти (учасники протестантського руху – 24 канал) з хортицьких колоній.

Селище міського типу існувало з такою назвою до 1951 року – поки президія Верховної Ради української РСР не видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське.

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