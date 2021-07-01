За проголосував 301 нардеп. Таким чином депутати схвалили проєкт постанови №5081.
До теми Жителі селища на Донеччині хочуть повернути історичну назву Нью-Йорк: які підстави
На Донеччині з'явився свій Нью-Йорк
Верховна Рада ухвалила рішення перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району, що на Донеччині, в Нью-Йорк.
Перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк,
– постановила Верховна Рада.
Нардепи прийняли постанову без обговорення. До речі, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув подання про перейменування селища на своєму засіданні ще у лютому 2021 року.
Подання у Раду скерувала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.
Що відомо про селище на Донеччині
У пояснювальній записці проєкту мовиться, що селище розміщене за 42 кілометри від райцентру – міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тисяч мешканців. Селище входить до Торецької міської територіальної громади.
Український інститут національної пам'яті відзначає, що повернення історичної назви "Нью-Йорк" селищу міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області заслуговує на всебічну підтримку,
– мовиться у повідомленні.
До речі, Нью-Йорк – це історична назва селища.
За інформацією "Вікіпедії", німецька колонія Нью-Йорк була заснована в 1892 році на правому березі річки Кривий Торець. Засновниками були німці меноніти (учасники протестантського руху – 24 канал) з хортицьких колоній.
Селище міського типу існувало з такою назвою до 1951 року – поки президія Верховної Ради української РСР не видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське.
Останні перейменування в Україні: коротко
- 16 червня у Харкові суд ухвалив 2 різні рішення щодо перейменування проспекту Жукова. Харківський окружний адмінсуд скасував рішення про перейменування проспекту Жукова на честь генерала Григоренка. Напередодні він же визнав незаконним рішення про повернення комуністичної назви. Детальніше тут.
- На початку червня у Києві з'явився сквер імені Василя Сліпака та перейменували кілька вулиць.
- Наприкінці травня в Одесі почались суди щодо перейменування проспекту "Небесної Сотні".