За проголосовал 301 депутат. Таким образом депутаты одобрили проект постановления №5081.

К теме Жители поселка в Донецкой области хотят вернуть историческое название Нью-Йорк: какие основания

В Донецкой области появился свой Нью-Йорк

Верховная Рада приняла решение переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области, в Нью-Йорк.

Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк,

– постановила Верховная Рада.

Нардепы приняли постановление без обсуждения. Кстати, Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел представление о переименовании поселка на своем заседании еще в феврале 2021 года.

Представление в Раду направила Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Что известно о поселке в Донецкой области

В пояснительной записке проекта говорится, что поселок расположено в 42 километрах от райцентра – города Бахмут. В нем проживает около 12 тысяч жителей. Поселок входит в Торецкую городскую территориальную общину.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки,

– говорится в сообщении.

Кстати, Нью-Йорк – это историческое название поселка.

По информации "Википедии", немецкая колония Нью-Йорк была основана в 1892 году на правом берегу реки Кривой Торец. Учредителями были немцы меннониты (участники протестантского движения – 24 канал) с хортицких колоний.

Поселок городского типа был с таким названием до 1951 года – пока президиум Верховной Рады Украинской ССР не выдал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.

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